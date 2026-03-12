San Lorenzo apunta a Agustín García Basso para reemplazar a Gastón Hernández tras su lesión

Ante este escenario, la dirigencia del Ciclón comenzó a analizar posibles alternativas y el primer nombre que apareció en la lista fue el de Agustín García Basso, defensor zurdo de Racing. Según trascendió, desde San Lorenzo ya hubo contacto con el entorno del futbolista, quien vería con buenos ojos la posibilidad de sumarse al club de Boedo para tener mayor continuidad. El zaguero no está teniendo demasiados minutos en el primer equipo de la Academia, por lo que una salida en este momento podría resultar conveniente para su carrera.