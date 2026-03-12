San Lorenzo apunta a Agustín García Basso para reemplazar a Gastón Hernández tras su lesión
El Cuervo ya contactó al entorno del futbolista de la Academia para reemplazar a Gastón Hernández, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado.
San Lorenzo comenzó a buscar un reemplazante para Gastón Hernández tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El primer apuntado es Agustín García Basso, defensor de Racing que no está teniendo continuidad y vería con buenos ojos una salida hacia el Ciclón.
La grave lesión de obligó al Cuervo a moverse rápidamente en busca de un reemplazo para uno de los pilares defensivos del equipo. El capitán azulgrana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el clásico frente a Boca, disputado el miércoles por la noche, y estará fuera de las canchas durante varios meses.
Ante este escenario, la dirigencia del Ciclón comenzó a analizar posibles alternativas y el primer nombre que apareció en la lista fue el de Agustín García Basso, defensor zurdo de Racing. Según trascendió, desde San Lorenzo ya hubo contacto con el entorno del futbolista, quien vería con buenos ojos la posibilidad de sumarse al club de Boedo para tener mayor continuidad. El zaguero no está teniendo demasiados minutos en el primer equipo de la Academia, por lo que una salida en este momento podría resultar conveniente para su carrera.
Más allá del interés, la operación presenta una dificultad importante desde lo reglamentario. El TMS (Transfer Matching System) se encuentra cerrado, por lo que San Lorenzo solo puede incorporar jugadores que estén en condición de libres. En ese contexto, García Basso debería rescindir su contrato con Racing, vínculo que actualmente se extiende hasta diciembre de 2026, para poder firmar con el conjunto azulgrana.
Por esa razón, las próximas horas serán claves para determinar si la negociación puede avanzar o si San Lorenzo deberá buscar otras alternativas en el mercado local para cubrir la sensible baja de su capitán.
Los números de Agustín García Basso en Racing
- 63 partidos disputados
- un gol
- 3 asistencias
- 4.2 recuperaciones por partido
- 4.1 despejes por partido
- 1.3 intercepciones por partido
- 1.1 quites por partido
- 60% de duelos ganados
