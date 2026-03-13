Atentos River, Racing y San Lorenzo: así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026

La distribución de los bombos se realiza de acuerdo con el ranking oficial elaborado por la CONMEBOL, que toma en cuenta el rendimiento reciente de los equipos en competencias internacionales. Este sistema determina el orden de los clubes en el sorteo y busca equilibrar la composición de los grupos.

En el segundo bombo aparece una fuerte presencia de equipos sudamericanos de distintos países, entre los que se destacan Estudiantes y Lanús como representantes argentinos. Junto a ellos estarán Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario, lo que anticipa grupos muy competitivos desde el inicio de la competencia.

image

El tercer bombo también reúne instituciones de tradición en sus ligas nacionales. Allí figuran Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central e Independiente Santa Fe, además de Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco. Finalmente, el cuarto bombo estará compuesto por Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Independiente Medellín y Deportes Tolima.

El calendario del torneo ya tiene fechas definidas. La fase de grupos de la Libertadores comenzará el 7 de abril y se extenderá durante varias semanas, mientras que los octavos de final se disputarán en agosto, una vez finalizado el Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2032444103120519416&partner=&hide_thread=false ¡Todo listo! El jueves es el sorteo de la Fase de Grupos del a CONMEBOL #Libertadores.



No te pierdas el live desde Asunción https://t.co/eCCBeUMKgz… pic.twitter.com/cmqhB4ptTn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2026