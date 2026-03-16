La desagradable explicación de Lilia Lemoine sobre el look de Javier Milei: "Eso que se ve en el pantalón..."

"Borren. No les juega a favor", agregó la diputada libertaria, que debe estar convencida de que alguien tiene interés por las medidas físicas de Javier Milei antes de por sus medidas económicas, políticas y sociales, sobre todo teniendo en cuenta el sinceramiento reciente del mandatario acerca de la inflación en Argentina.

Este lunes el mandatario retomó su agenda oficial en el país con un viaje a Córdoba en el que incluyó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para seguir prestando su apoyo al funcionario tras el escándalo por la comitiva de la Argentina Week en Nueva York.