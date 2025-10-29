Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Del otro lado, el "Mengao" llega con el triunfo 1-0 logrado en el Maracaná, pero llega con algunas dudas luego de caer el fin de semana ante Fortaleza y perder la cima del Brasilerao.

El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito.

Formaciones de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Datos de Racing vs. Flamengo

Hora : 21.30

: 21.30 TV : Fox Sports y Telefe

: Fox Sports y Telefe Árbitro : Piero Maza

: Piero Maza VAR : Juan Lara

: Juan Lara Estadio : Presidente Perón