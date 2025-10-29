Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La "Academia" recibe este miércoles al "Mengao" en un partido de alto vuelo y con la expectativa de revertir la serie para meterse en la final.
Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Por el lado de la "Academia", el conjunto de Gustavo Costas quiere regresar a la final del certamen más importante del continente, algo que solo logró en 1967, cuando la conquistó.
Las dudas son varias para Costas, ya que una de ellas está puesta en el dibujo táctico, teniendo en cuenta que la "Academia" está abajo en el global y deberá salir a buscar el partido desde el minuto cero. Deberá resolver si opta por línea de tres o cuatro defensores.
La otra gran incógnita para el entrenador es quién reemplazará a Santiago Sosa, una de sus piezas claves. El mediocampista central, corazón del equipo, es baja confirmado ya que tuvo que ser operado por el terrible golpe involuntario que recibió en la ida, nada menos que por parte de su compañero Marcos Rojo.
Del otro lado, el "Mengao" llega con el triunfo 1-0 logrado en el Maracaná, pero llega con algunas dudas luego de caer el fin de semana ante Fortaleza y perder la cima del Brasilerao.
El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito.
Formaciones de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Datos de Racing vs. Flamengo
- Hora: 21.30
- TV: Fox Sports y Telefe
- Árbitro: Piero Maza
- VAR: Juan Lara
- Estadio: Presidente Perón
