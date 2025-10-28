Cambió el pronóstico y se esperan más días con lluvias en Buenos Aires: cuándo se van las precipitaciones

El sitio especializado Meteored coincide con el organismo nacional con las chances de precipitaciones para este miércoles. Espera "lluvia débil" desde las 20 horas y hasta la medianoche.

En tanto, el pronóstico extendido del SMN para Buenos Aires y alrededores prevé que desde el jueves retomen las buenas condiciones del clima, con una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado; acompañado de temperaturas de entre 10 y 20 grados.

El repunte térmico comenzaría a sentirse desde el viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 10 para la mínima y 24 para la máxima.

El sábado tendría buenas condiciones, con nubosidad variable y temperaturas de entre 13 y 25 grados, según el SMN. Sin embargo, el sitio Meteored no descarta "lluvia débil" para horas del mediodía.