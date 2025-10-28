Cambió el pronóstico y se esperan más días con lluvias en Buenos Aires: cuándo se van las precipitaciones
La semana en el AMBA transcurre con clima inestable, y se esperan nuevas lluvias. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
La semana se mantiene con amplitud térmica y clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con amague de lluvias, las que están próximas a llegar, según el cambio en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes inició con un marcado descenso térmico que continúa dando lugar a mañanas y noches bastante frescas pero mediodías y tardes templadas. En esta línea, el martes tuvo probabilidades de lloviznas, que no llegaron, y transcurrió con nubosidad variable y marcas de entre 6 y 15 grados.
Con respecto a la continuidad, el SMN prevé que regresen las lluvias al AMBA para las próximas horas, confirmando la inestabilidad.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
El informe del SMN espera que el miércoles vuelven las precipitaciones al AMBA, ya indica con cielo parcialmente durante toda la jornada, y con probabilidades de chaparrones en horas de la tarde. El termómetro rondará entre 7 grados de mínima y 18 de máxima.
El sitio especializado Meteored coincide con el organismo nacional con las chances de precipitaciones para este miércoles. Espera "lluvia débil" desde las 20 horas y hasta la medianoche.
En tanto, el pronóstico extendido del SMN para Buenos Aires y alrededores prevé que desde el jueves retomen las buenas condiciones del clima, con una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado; acompañado de temperaturas de entre 10 y 20 grados.
El repunte térmico comenzaría a sentirse desde el viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 10 para la mínima y 24 para la máxima.
El sábado tendría buenas condiciones, con nubosidad variable y temperaturas de entre 13 y 25 grados, según el SMN. Sin embargo, el sitio Meteored no descarta "lluvia débil" para horas del mediodía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario