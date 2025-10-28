Hallaron en un arroyo de Ezeiza el cuerpo del joven que estaba desaparecido desde el sábado

Último registro de Nicolás Duarte

Los videos muestran que el joven salió solo del boliche y caminó por una calle de tierra, esquivando charcos provocados por la lluvia. Duarte vestía remera de manga larga negra y azul, pantalón negro y zapatillas del mismo color.

Familiares, amigos y conocidos recorrieron hospitales y comisarías de la zona mientras esperaban novedades sobre su paradero, hasta que se confirmó la trágica noticia.

El operativo de búsqueda incluyó bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, bajo la dirección de Florencia Belloc y con el secretario Federico Ricart.