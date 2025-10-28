Hallaron en un arroyo de Ezeiza el cuerpo del joven que estaba desaparecido desde el sábado
Nicolás Duarte, de 18 años, permanecía desaparecido tras ser visto por última vez caminando por las calles de Ezeiza durante la tormenta.
La Policía halló el cuerpo del joven de 18 años que había desaparecido el sábado por la madrugada tras asistir a un boliche en Ezeiza durante una fuerte tormenta.
Se trata de Nicolás Tomás Duarte, residente de Tristán Suárez, quien la noche del viernes había ido a bailar al boliche Egipto, ubicado en la esquina de la colectora de la Ruta Provincial 205 y Sargento Cabral. Su cuerpo fue encontrado en el arroyo Aguirre, en Ezeiza.
El local nocturno estaba a unos 25 minutos de la vivienda de Nicolás. Cámaras de seguridad lo mostraron caminando con normalidad a la salida, aunque bajo una intensa lluvia.
La búsqueda se centró en un arroyo cercano al boliche, lugar donde finalmente fue hallado. La familia había temido que el joven pudiera haberse caído durante la tormenta.
Según informaron las autoridades, el operativo concluyó este martes a las 16:50, con un equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajando en el cauce del arroyo.
Último registro de Nicolás Duarte
Los videos muestran que el joven salió solo del boliche y caminó por una calle de tierra, esquivando charcos provocados por la lluvia. Duarte vestía remera de manga larga negra y azul, pantalón negro y zapatillas del mismo color.
Familiares, amigos y conocidos recorrieron hospitales y comisarías de la zona mientras esperaban novedades sobre su paradero, hasta que se confirmó la trágica noticia.
El operativo de búsqueda incluyó bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, bajo la dirección de Florencia Belloc y con el secretario Federico Ricart.
