Sorpresa total: inesperado operativo antidoping de Conmebol en el hotel de Boca
El organismo sudamericano realizó un operativo sin previo aviso en la concentración del Xeneize, a tres días de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Boca tuvo un comienzo de jornada diferente al que tenía previsto en Barranquilla. Este jueves, alrededor de las 8:30, representantes de Conmebol se presentaron en el Hotel Estelar Alto Prado para realizar un control antidoping sorpresa sobre buena parte del plantel que se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026.
El operativo alcanzó a 23 de los 33 futbolistas que viajaron a Colombia para enfrentar a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre. Los jugadores fueron seleccionados mediante un sorteo, tal como contempla el reglamento de la competencia. La visita modificó momentáneamente la planificación del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.
Después del viaje realizado el miércoles, el plantel tenía prevista una mañana de descanso y recuperación. El desayuno estaba programado entre las 8 y las 10, para que cada futbolista pudiera bajar en el horario que quisiera. Una vez finalizados los procedimientos, los encargados de los controles se retiraron del hotel y la delegación pudo continuar con su preparación para la definición continental.
Por qué Conmebol puede realizar controles antidoping sorpresa
La presencia del organismo en la concentración del club de la Ribera no fue un procedimiento extraordinario ni respondió a una sospecha sobre algún integrante del plantel.
El Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026 establece que Conmebol está habilitada para efectuar controles antidopaje "en competencia o fuera de competencia, sin necesidad de aviso previo".
Esto significa que los testeos pueden realizarse incluso cuando no hay partidos en disputa y sin que los equipos reciban una notificación anticipada.
Cómo se eligen los jugadores y qué muestras pueden solicitar
La normativa también contempla que los futbolistas sean seleccionados mediante un sorteo, mecanismo que se utilizó este jueves en el hotel de Boca. Además, los clubes tienen la obligación de facilitar el desarrollo de los procedimientos.
Los controles pueden incluir muestras de orina y/o sangre, aunque no necesariamente se solicitan ambas en cada operativo. De esta manera, la visita a la concentración azul y oro forma parte de los mecanismos habituales de fiscalización de Conmebol y también puede alcanzar a Atlético Mineiro en la previa de la final.
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