Esto significa que los testeos pueden realizarse incluso cuando no hay partidos en disputa y sin que los equipos reciban una notificación anticipada.

Cómo se eligen los jugadores y qué muestras pueden solicitar

La normativa también contempla que los futbolistas sean seleccionados mediante un sorteo, mecanismo que se utilizó este jueves en el hotel de Boca. Además, los clubes tienen la obligación de facilitar el desarrollo de los procedimientos.

Los controles pueden incluir muestras de orina y/o sangre, aunque no necesariamente se solicitan ambas en cada operativo. De esta manera, la visita a la concentración azul y oro forma parte de los mecanismos habituales de fiscalización de Conmebol y también puede alcanzar a Atlético Mineiro en la previa de la final.