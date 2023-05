La racha negativa que atraviesa el Racing de Gago en el torneo

MUY PREOCUPANTE #Racing sólo consiguió 1 punto de los últimos 18 en el Torneo:



Derrota vs. #Gimnasia

Derrota vs. #Newells

Empate vs. #Independiente

Derrota vs. #AtléticoTucumán

Derrota vs. #Boca

Derrota vs. #Talleres