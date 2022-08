¿Qué dijo Maxi Morález sobre una posible vuelta a Racing?

El jugador de 35 años, inició su carrera en Racing(2004) y luego de un paso por FC Moscú, de Rusia (2007) regresó a "La Academia" (2008). Entre 2009 y 2011 vistió la casaca de Vélez, donde se consagró campeón del Torneo Clausura 2009 y 2011.

"Racing me ha criado, me puso en el fútbol grande y Vélez siempre me demostró su cariño y me han adoptado como un hijo más. Las ofertas de Vélez siempre se escuchan", indicó Morález.

El exvolante de Atalanta, de Italia, dijo que que Racing se contactó con él, pero en ese momento renovó contrato con su actual club donde juega desde el año 2017. Además, aseguró que el factor económico no será un problema para una posible vuelta al fútbol argentino: "Uno sabe que cuando vuelve a la Argentina eso no cuenta".

image.png