Ranking mundial de clubes IFFHS: River, el mejor argentino, mientras que Boca quedó fuera del top 100

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el ranking mundial de clubes 2025. River figura como el mejor equipo argentino en el puesto 29, mientras que Boca, para la sorpresa de muchos de sus hinchas, descendió al lugar 134, quedando fuera del top 100 global y también del top 20 de Sudamérica.