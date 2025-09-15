Ranking mundial de clubes IFFHS: River, el mejor argentino, mientras que Boca quedó fuera del top 100
La IFFHS reveló el ranking 2025 con los 500 mejores equipos del mundo. El Millonario lidera entre los argentinos y el Xeneize sufrió una dura caída de posiciones.
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el ranking mundial de clubes 2025. River figura como el mejor equipo argentino en el puesto 29, mientras que Boca, para la sorpresa de muchos de sus hinchas, descendió al lugar 134, quedando fuera del top 100 global y también del top 20 de Sudamérica.
La IFFHS publicó su tradicional listado de los 500 mejores clubes del planeta, tomando como referencia el período entre el 1° de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. En la cima hubo pocos movimientos: París Saint-Germain, reciente campeón de la Champions League, alcanzó el primer lugar, relegando al Real Madrid al segundo puesto.
La gran sorpresa entre los argentinos fue la caída de Boca. El Xeneize, que en el ranking anterior había quedado en el puesto 112, bajó 22 lugares y se ubicó en la posición 134, igualando al FK Borac Banja Luka de Bosnia con 134 puntos.
Esta merma lo dejó como noveno entre los clubes argentinos y fuera del top 20 sudamericano, algo explicado por su floja temporada 2024/25: sin títulos, eliminado en octavos de la Copa Sudamericana 2024 y sin clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2025.
River y Racing, los mejores ubicados
River fue el argentino mejor posicionado, apareciendo en el puesto 29 con 258 puntos, aunque retrocedió ocho lugares respecto al ranking previo (21°). Racing Club se ubicó segundo entre los equipos nacionales, en el puesto 35. En total, 27 clubes de la Liga Profesional integraron el listado de la IFFHS, con excepción de Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín.
Los equipos argentinos ubicados dentro de los 500 mejores del mundo
- River (29°)
- Racing (35°)
- Central Córdoba (55°)
- Vélez (68°)
- Huracán (86°)
- Lanús (94°)
- Independiente (111°)
- Estudiantes de La Plata (111°)
- Boca (134°)
- Godoy Cruz (158°)
- San Lorenzo (197°)
- Defensa y Justicia (202°)
- Platense (215°)
- Rosario Central (231°)
- Talleres (240°)
- Argentinos Juniors (255°)
- Independiente Rivadavia (267°)
- Deportivo Riestra (274°)
- Tigre (285°)
- Barracas Central (285°)
- Unión (328°)
- Atlético Tucumán (328°)
- Belgrano (380°)
- Gimnasia de La Plata (414°)
- Newell’s (452°)
- Instituto (469°)
- Banfield (494°)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario