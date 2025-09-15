El millonario premio que recibirá River si elimina a Palmeiras y pasa a semifinales de la Copa Libertadores
El Millonario ya ganó casi 7 millones de dólares en la competencia y, si supera al equipo brasilero en cuartos, Conmebol le otorgará mucho más: todos los detalles.
River se prepara para enfrentar a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la ilusión de avanzar en lo deportivo y también en lo económico. El Millonario ya acumuló casi 7 millones de dólares en premios y podría sumar otros U$S2.300.000 si logra meterse entre los cuatro mejores.
Después de vencer 2-1 a Estudiantes en el Torneo Clausura, el Millonario ya tiene la mente puesta en el duelo de ida ante el equipo brasilero. El partido se jugará el miércoles 17 de septiembre en el estadio Monumental, mientras que la revancha será una semana más tarde en el Allianz Parque de San Pablo, ambos desde las 21.30.
El cruce es clave para los dirigidos por Marcelo Gallardo, ya que no solo define un lugar en semifinales, sino también la chance de sumar puntos en el ranking de la Conmebol de cara al Mundial de Clubes 2029 y, por supuesto, un nuevo ingreso económico.
Cuánto dinero lleva ganado River en la Libertadores
Hasta ahora, el Millonario acumuló U$S6.940.000 gracias a los siguientes premios:
-
U$S3.000.000 por disputar tres partidos como local en fase de grupos.
U$S990.000 por las tres victorias en esa instancia.
U$S1.250.000 por clasificar a octavos de final.
U$S1.700.000 por avanzar a cuartos de final.
Si logra eliminar a Palmeiras y meterse en semifinales, River recibirá otros U$S2.300.000, cifra que incrementará significativamente el total de su recaudación.
Lo que puede ganar si llega a la final
-
Clasificación a la final como subcampeón: U$S7.000.000.
Consagración como campeón: U$S24.000.000.
En caso de levantar el trofeo, River habrá embolsado U$S33.240.000 en total, sumando todas las fases del torneo.
Para el choque del miércoles, River no podrá contar con Giuliano Galoppo, expulsado en el duelo de octavos ante Libertad de Paraguay. Será una ausencia sensible para Gallardo, que deberá rearmar el mediocampo de cara al cruce con el Verdao.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario