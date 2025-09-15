Dolor en el boxeo: encuentran muerto a Ricky Hatton, excampeón mundial británico, a los 46 años
La Policía de Manchester confirmó el hallazgo sin vida de Ricky Hatton en su casa y descartó un hecho delictivo. El boxeo despide a una de sus leyendas.
El boxeo mundial llora la muerte de Ricky Hatton, hallado sin vida en su casa de Hyde a los 46 años. La Policía de Manchester confirmó el fallecimiento y descartó un hecho delictivo. El excampeón británico, conocido como The Hitman, fue una de las figuras más queridas de su generación y dejó una huella imborrable.
La Policía de Greater Manchester confirmó el deceso y emitió un comunicado en el que informó que no existen indicios de circunstancias sospechosas: “Los oficiales fueron llamados por una persona para asistir a Bowlacre Road, Hyde, a las 6:45 am, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años. Actualmente no se cree que haya circunstancias sospechosas”. Con esto, las autoridades cerraron la posibilidad de un hecho delictivo y señalaron que la principal hipótesis apunta a un suicidio o a causas naturales.
La carrera de “The Hitman”
Ricky Hatton se convirtió en una de las grandes figuras del boxeo internacional en la década del 2000. Con un estilo agresivo y ofensivo, conquistó títulos mundiales en las categorías superligero y wélter, logrando un lugar entre los mejores boxeadores británicos de la historia.
Su pelea más recordada fue contra Floyd Mayweather Jr. en 2007, que paralizó al mundo y lo consolidó como estrella global, pese a la derrota. Dos años más tarde se enfrentó a Manny Pacquiao en otro combate histórico, que volvió a reflejar su impacto mediático y deportivo.
Una vida de triunfos y batallas personales
Tras su retiro, Hatton continuó ligado al boxeo como entrenador y promotor, pero también enfrentó serias dificultades personales. Reconoció públicamente sus problemas con la depresión, el alcohol y las drogas, convirtiéndose en un referente de valentía al hablar de temas que suelen ser tabú en el deporte. Esa sinceridad lo hizo aún más querido por sus seguidores, que lo vieron no solo como un campeón sobre el ring, sino como un hombre dispuesto a compartir sus luchas fuera de él.
El fallecimiento de Hatton generó una oleada de mensajes de afecto y tributos desde distintos rincones del mundo. Amir Khan escribió en X: “Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero. Descansa en paz, Ricky Hatton”.
Tyson Fury publicó en Instagram: “Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer esto, tan joven. Descansa en paz, leyenda”. La noticia deja un vacío profundo en el boxeo británico y mundial, que despide a una de sus figuras más queridas.
