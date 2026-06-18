Real Madrid sigue revolucionando el mercado: Konaté se suma al proyecto de Mourinho
El Merengue encara la nueva temporada con todo. El defensor francés llegó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Liverpool y firmó por cuatro temporadas
Real Madrid continúa avanzando con firmeza en la reconstrucción de su plantel y confirmó una nueva incorporación de peso para la próxima temporada. Se trata de Ibrahima Konaté, defensor central francés que arribará al club luego de finalizar su contrato con Liverpool. De esta manera, se convertirá en una de las piezas que buscarán fortalecer el equipo liderado por José Mourinho en una etapa marcada por cambios profundos y una fuerte renovación de nombres.
La llegada del futbolista de 27 años representa una oportunidad de mercado muy importante para el conjunto madrileño. Al quedar libre tras su paso por la Premier League, el club español logró sumar a un jugador de experiencia internacional sin necesidad de realizar una transferencia millonaria. Se trata de un movimiento estratégico que encaja con la política que viene desarrollando la institución en los últimos meses, combinando incorporaciones de jerarquía con una reestructuración general del plantel.
El defensor francés ya había sido vinculado al Merengue en anteriores mercados de pases. Sin embargo, distintas circunstancias impidieron que la operación se concretara antes. Ahora, tras la finalización de su vínculo con Liverpool, las condiciones fueron favorables para cerrar definitivamente el acuerdo. El futbolista se incorporará una vez finalizada su participación en el Mundial 2026 y firmará un contrato que lo unirá al club durante las próximas cuatro temporadas.
La decisión de reforzar la defensa no es casual. Durante los últimos años, el equipo sufrió numerosos inconvenientes en esa zona debido a una seguidilla de lesiones que afectaron a varios futbolistas importantes. Esa situación obligó tanto a Carlo Ancelotti como a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa a modificar constantemente sus esquemas y a improvisar soluciones para cubrir puestos sensibles.
Mourinho considera que fortalecer la última línea es una prioridad y Konaté aparece como una pieza ideal para aportar solidez y presencia física. Con una estatura de 1,94 metros y una extensa trayectoria en la élite europea, el francés llega respaldado por una carrera de alto nivel. Durante su etapa en Liverpool disputó múltiples ediciones de la UEFA Champions League y acumuló experiencia en escenarios de máxima exigencia. Además, integró la Selección de Francia en competencias internacionales de primer orden, incluyendo una final de la Copa del Mundo, un antecedente que refuerza su perfil competitivo.
Florentino Pérez sacó la billetera y el Real Madrid se refuerza con todo
La incorporación de Konaté se suma a otros movimientos importantes realizados por el club en este mercado. Ya fueron confirmadas las llegadas de Bernardo Silva y Marc Cucurella, mientras que Denzel Dumfries también aparece muy cerca de incorporarse oficialmente. Con estos nombres, Mou busca construir un equipo capaz de volver a dominar tanto en España como en Europa.
Además, Konaté se convertirá en el segundo futbolista que pasa directamente de Liverpool al Real Madrid en los últimos años, después de Trent Alexander-Arnold. El club espera que el central francés pueda convertirse en una pieza fundamental dentro de una nueva etapa que promete grandes ambiciones y una fuerte apuesta por recuperar protagonismo internacional.
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