Real Madrid sigue revolucionando el mercado: Konaté se suma al proyecto de Mourinho

Mourinho considera que fortalecer la última línea es una prioridad y Konaté aparece como una pieza ideal para aportar solidez y presencia física. Con una estatura de 1,94 metros y una extensa trayectoria en la élite europea, el francés llega respaldado por una carrera de alto nivel. Durante su etapa en Liverpool disputó múltiples ediciones de la UEFA Champions League y acumuló experiencia en escenarios de máxima exigencia. Además, integró la Selección de Francia en competencias internacionales de primer orden, incluyendo una final de la Copa del Mundo, un antecedente que refuerza su perfil competitivo.

Florentino Pérez sacó la billetera y el Real Madrid se refuerza con todo

La incorporación de Konaté se suma a otros movimientos importantes realizados por el club en este mercado. Ya fueron confirmadas las llegadas de Bernardo Silva y Marc Cucurella, mientras que Denzel Dumfries también aparece muy cerca de incorporarse oficialmente. Con estos nombres, Mou busca construir un equipo capaz de volver a dominar tanto en España como en Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2067533778319270351&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial: Konaté. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

Además, Konaté se convertirá en el segundo futbolista que pasa directamente de Liverpool al Real Madrid en los últimos años, después de Trent Alexander-Arnold. El club espera que el central francés pueda convertirse en una pieza fundamental dentro de una nueva etapa que promete grandes ambiciones y una fuerte apuesta por recuperar protagonismo internacional.