Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina y dejó su primer mensaje: "100 años juntos"

El recibimiento de los hinchas y un nuevo argentino en la historia de Fiorentina

La llegada del ex River despertó una gran expectativa entre los simpatizantes de Fiorentina. Al salir por el acceso principal del club, Mastantuono fue recibido por una importante cantidad de fanáticos que lo aguardaban detrás de un vallado para darle la bienvenida.

Los hinchas corearon su nombre, le pidieron fotografías, buscaron un saludo y le demostraron rápidamente el entusiasmo que genera su incorporación. Con este fichaje, el volante también pasará a formar parte de una extensa tradición de futbolistas argentinos que defendieron la camiseta de la Fiorentina.

Mastantuono se convirtió en el 43° argentino en la historia del club de Florencia, una lista que tiene como máxima referencia a Gabriel Batistuta, máximo ídolo extranjero de la institución y uno de los goleadores más importantes que pasaron por el fútbol italiano.