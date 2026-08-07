Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina y dejó su primer mensaje: "100 años juntos"
En su presentación oficial, el juvenil argentino recibió una cálida bienvenida de los fanáticos y dedicó unas palabras especiales por el centenario del club de Florencia.
Franco Mastantuono ya tiene nuevo destino en Europa. Después de un breve paso por Real Madrid con escasa continuidad, el mediocampista argentino fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Fiorentina, donde jugará durante la próxima temporada a préstamo y sin opción de compra.
La institución italiana anunció su incorporación a través de las redes sociales con las primeras imágenes del jugador vistiendo la tradicional camiseta violeta y compartiendo un mensaje dedicado a los hinchas. “100 años juntos, vamos Firenze”, expresó el futbolista en su presentación oficial, en referencia al centenario que celebra la entidad italiana.
La cesión busca darle al argentino la continuidad que no consiguió en el conjunto español, donde la fuerte competencia interna le impidió sumar los minutos que esperaba desde su llegada. Según trascendió desde la prensa italiana, el acuerdo entre ambos clubes establece que el salario del futbolista será afrontado en partes iguales por el Merengue y el Viola durante el año que dure el préstamo.
Fiorentina oficializó la llegada de Franco Mastantuono
La intención es que el joven mediocampista vuelva a tener protagonismo en una de las principales ligas europeas, recupere ritmo de competencia y pueda mantenerse en la consideración de la Selección Argentina.
Durante su etapa en el conjunto dirigido hoy por José Mourinho, Mastantuono disputó 35 encuentros oficiales y convirtió tres goles, números que quedaron por debajo de las expectativas generadas tras su llegada al club español. Ahora, el desafío será aprovechar esta nueva oportunidad en la Serie A para relanzar su carrera.
El recibimiento de los hinchas y un nuevo argentino en la historia de Fiorentina
La llegada del ex River despertó una gran expectativa entre los simpatizantes de Fiorentina. Al salir por el acceso principal del club, Mastantuono fue recibido por una importante cantidad de fanáticos que lo aguardaban detrás de un vallado para darle la bienvenida.
Los hinchas corearon su nombre, le pidieron fotografías, buscaron un saludo y le demostraron rápidamente el entusiasmo que genera su incorporación. Con este fichaje, el volante también pasará a formar parte de una extensa tradición de futbolistas argentinos que defendieron la camiseta de la Fiorentina.
Mastantuono se convirtió en el 43° argentino en la historia del club de Florencia, una lista que tiene como máxima referencia a Gabriel Batistuta, máximo ídolo extranjero de la institución y uno de los goleadores más importantes que pasaron por el fútbol italiano.
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