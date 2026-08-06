Rodri jugará en Barcelona: el mediocampista le dio el sí a Flick y rechazó al Real Madrid

De hecho, en las últimas horas ya existía cierto pesimismo en la dirigencia madridista respecto a la posibilidad de incorporarlo, ya que las señales que recibían indicaban que Rodri se inclinaba por el proyecto deportivo del Barcelona.

Aunque el acuerdo con el jugador ya está encaminado, la operación todavía no está cerrada. El siguiente paso será alcanzar un entendimiento económico con el Manchester City, que buscará obtener una cifra acorde al valor de uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial.