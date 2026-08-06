Rodri jugará en Barcelona: el mediocampista le dio el sí a Flick y rechazó al Real Madrid
El volante del Manchester City aceptó la propuesta del equipo catalán, que ahora deberá negociar con el club inglés una transferencia que rondaría los 50 millones de euros.
Barcelona dio un paso clave en uno de los movimientos más importantes del mercado europeo. Rodri aceptó la propuesta del conjunto catalán y jugará bajo las órdenes de Hansi Flick, por lo que el interés del Real Madrid quedó definitivamente descartado. Según trascendió desde España, el mediocampista del Manchester City ya le comunicó su decisión a la dirección deportiva azulgrana y autorizó al club a iniciar las negociaciones formales con la institución inglesa para concretar el traspaso.
Ahora comienza la parte más compleja de la operación. Barcelona deberá llegar a un acuerdo con el City, que no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. La negociación partiría de una cifra superior a los 50 millones de euros, aunque el monto final podría incrementarse dependiendo de las variables.
La llegada de Rodri responde a una necesidad concreta del equipo de Flick. Frenkie de Jong continúa con un tratamiento conservador para intentar evitar una cirugía, pero el panorama no es alentador y todo indica que deberá ser operado.
Si finalmente pasa por el quirófano, el mediocampista neerlandés estaría entre cuatro y cinco meses fuera de las canchas, motivo por el cual Barcelona aceleró la búsqueda de un reemplazante de jerarquía. Rodri apareció rápidamente como la prioridad de la dirigencia por su experiencia, liderazgo y capacidad para manejar el mediocampo.
Barcelona le ganó la pulseada al Real Madrid
El Real Madrid también seguía de cerca la situación del español e incluso había mantenido contactos con su entorno durante las últimas semanas. Sin embargo, las negociaciones del conjunto merengue se fueron dilatando y Barcelona aprovechó ese escenario para avanzar con mayor decisión hasta conseguir el visto bueno del futbolista.
De hecho, en las últimas horas ya existía cierto pesimismo en la dirigencia madridista respecto a la posibilidad de incorporarlo, ya que las señales que recibían indicaban que Rodri se inclinaba por el proyecto deportivo del Barcelona.
Aunque el acuerdo con el jugador ya está encaminado, la operación todavía no está cerrada. El siguiente paso será alcanzar un entendimiento económico con el Manchester City, que buscará obtener una cifra acorde al valor de uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario