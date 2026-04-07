La joya considerada como el "Messi europeo": es joven y tiene toda una carrera por delante
Nacido en 2007 en Sèvres, su debut con tan solo 16 años en Dijon FCO generó grandes expectativas. Además, The Guardian lo incluyó entre los talentos jóvenes más prometedores del mundo. Descubrí su historia.
Rayane Messi Tanfouri, nacido en 2007 en Sèvres, dio sus primeros pasos en la reconocida Academia Clairefontaine, aunque su talento despertó el interés de grandes equipos de Francia. Debutó de manera profesional con el Dijon FCO con tan solo 16 años y, tras su llegada al Racing de Estrasburgo en 2024, se posicionó como una de las grandes promesas del mundo del fútbol.
En paralelo, mientras Lionel Messi se acerca al tramo final de su carrera, crece la incertidumbre por encontrar a quien pueda tomar el trono en la élite del deporte. En ese escenario aparecen nombres como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y el propio Rayane Messi, todos señalados como posibles referentes del fútbol.
Quién es Rayane Messi
Tanfouri es una de las jóvenes promesas del fútbol francés y, pese a su apellido, no tiene relación con el astroargentino. Se formó en el centro de desarrollo Clairefontaine y dio el salto al profesionalismo con Dijon, con apenas 16 años.
Luego de grandes rendimientos dentro del verde césped, pasó al Racing de Estrasburgo, donde dejó su huella en la Copa de Francia 2025 al marcar dos goles en un puñado de minutos. Esta performance lo metió de lleno en el centro de la escena y muchos los catapultaron como el próximo gran referente del deporte.
Su talento también lo llevó a debutar con la selección Sub-19 en 2024, acumulando experiencia y rodaje en las juveniles de Francia. Además, fue incluido por The Guardian entre los talentos jóvenes más prometedores del mundo y actualmente continúa su recorrido en el Pau FC.
El futuro del fútbol europeo
El fútbol europeo sigue siendo el principal semillero de figuras, con nombres como Gavi, Yamal, Mbappé y Jude Bellingham liderando la nueva generación. Estos serán los encargados de llevar la bandera que pronto dejarán Messi y Cristiano Ronaldo, leyendas del fútbol que marcaron y dominaron una era.
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