La joya considerada como el "Messi europeo": es joven y tiene toda una carrera por delante

Rayane Messi Tanfouri, nacido en 2007 en Sèvres, dio sus primeros pasos en la reconocida Academia Clairefontaine, aunque su talento despertó el interés de grandes equipos de Francia. Debutó de manera profesional con el Dijon FCO con tan solo 16 años y, tras su llegada al Racing de Estrasburgo en 2024, se posicionó como una de las grandes promesas del mundo del fútbol.