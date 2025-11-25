Realizarán una serie animada con la historia de Diego Maradona: los detalles

La realización estará a cargo de Reliance Animation, que obtuvo los derechos de propiedad intelectual de los personajes para avanzar con la producción. La empresa, con sede en Mumbai, ya confirmó que la serie será desarrollada para televisión y plataformas de streaming, con un relato que abarcará desde los primeros pasos de Maradona en Argentinos Juniors y Boca, su salto al Barcelona, el paso inolvidable por Nápoles y su consolidación como figura mundial.