Realizarán una serie animada con la historia de Diego Maradona: los detalles
Una compañía india adquirió los derechos para narrar, como tributo, el recorrido del astro argentino desde sus primeros pasos hasta su consagración mundial.
A cinco años de la partida física de Diego Maradona, su figura continúa despertando admiración y reconocimiento en todo el planeta. En esta oportunidad, una compañía de India lleva adelante un proyecto especialmente pensado como homenaje y difusión de la historia del astro argentino, a través de una serie animada que narrará su recorrido desde los inicios hasta el estrellato mundial.
La propuesta apunta a acercar el legado del campeón del mundo a nuevas generaciones, reforzando la impronta cultural y deportiva que dejó a lo largo de su vida.
La realización estará a cargo de Reliance Animation, que obtuvo los derechos de propiedad intelectual de los personajes para avanzar con la producción. La empresa, con sede en Mumbai, ya confirmó que la serie será desarrollada para televisión y plataformas de streaming, con un relato que abarcará desde los primeros pasos de Maradona en Argentinos Juniors y Boca, su salto al Barcelona, el paso inolvidable por Nápoles y su consolidación como figura mundial.
El proyecto se encuentra en proceso de desarrollo y, según trascendió, en breve se conocerán detalles sobre el equipo creativo, acuerdos de distribución y el calendario de lanzamiento.
El entendimiento se llevó adelante con SATTVICA S.A., titular de los derechos intelectuales del astro, con participación de Bridge Marketing Group Inc. La serie promete recorrer momentos clave del camino deportivo del ídolo, incluyendo también sus desafíos personales y el impacto cultural que generó dentro y fuera de la cancha, una dimensión que lo convirtió en una figura irrepetible del deporte global.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por el entorno familiar. “Nosotras las hermanas de Diego estamos muy contentas y orgullosas de este nuevo proyecto con una empresa tan prestigiosa como Reliance, con el que buscaremos llegar al público infantil y que todos los niños del mundo conozcan a nuestro hermano”, celebró Rita Maradona, en representación de la marca y del legado del exjugador.
