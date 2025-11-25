Franco Mastantuono grabó una canción para homenajear a Diego Maradona

Se cumplen 5 años de la muerte de Diego Maradona: las claves para entender cómo sigue la causa

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a foja cero luego del escándalo judicial que terminó con la destitución de la jueza Julieta Makintach. Tras meses de incertidumbre, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó fecha para el nuevo debate y citó a las partes para ordenar las pruebas.

El juicio por la muerte de Maradona que ya estaba en marcha fue declarado nulo en mayo después de que se descubriera que la jueza Makintach participaba de un documental clandestino sobre el proceso. El episodio derivó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento y obligó a recomenzar todo el debate.

La nulidad alcanzó al juicio principal, aunque dejó zonas grises sobre resoluciones tomadas durante la etapa oral, lo que generó discusiones entre las defensas respecto a los alcances de la medida.