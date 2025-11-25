Franco Mastantuono grabó una canción para homenajear a Diego Maradona
El joven futbolista del Real Madrid y la Selección Argentina se animó a filmarse con su guitarra, para dedicarle un tema al ídolo, en el quinto aniversario de su fallecimiento.
En el marco del quinto aniversario de la muerte de Diego Maradona, el mundo del fútbol lo recordó este martes 25 de noviembre, y entre los cientos de mensajes y homenajes, el futbolista Franco Mastantuono le dedicó una canción con su guitarra.
El fútbol y el país en general recuerda la partida de Diego, una muerte que se enmarca en fuertes polémicas y causales irresueltas aún, que esperan su resolución en el nuevo juicio por la muerte del astro, que iniciará en marzo de 2026.
En medio de una fecha tan triste como significativa, futbolistas argentinos y de todo el mundo rindieron sus tributos. El joven volante del Real Madrid y la Selección Argentina lo hizo de forma muy particular: tocando una canción con su guitarra.
Se sabe que Mastantuono es rockero. Varias veces hizo saber su gusto musical y esta vez eligió esa vía para homenajear al ídolo en el quinto aniversario de su deceso.
De esta manera, el zurdo ex River se grabó tocando "¿Qué es Dios?", canción de Las Pastillas del Abuelo. Acompañó la publicación con un emoji de "eterno", en clara referencia a Maradona.
Se cumplen 5 años de la muerte de Diego Maradona: las claves para entender cómo sigue la causa
El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a foja cero luego del escándalo judicial que terminó con la destitución de la jueza Julieta Makintach. Tras meses de incertidumbre, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó fecha para el nuevo debate y citó a las partes para ordenar las pruebas.
El juicio por la muerte de Maradona que ya estaba en marcha fue declarado nulo en mayo después de que se descubriera que la jueza Makintach participaba de un documental clandestino sobre el proceso. El episodio derivó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento y obligó a recomenzar todo el debate.
La nulidad alcanzó al juicio principal, aunque dejó zonas grises sobre resoluciones tomadas durante la etapa oral, lo que generó discusiones entre las defensas respecto a los alcances de la medida.
