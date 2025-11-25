Dalma y Gianinna realizaron cambios en sus Instagram a cinco años de la partida de Diego Maradona

La nulidad alcanzó al juicio principal, aunque dejó zonas grises sobre resoluciones tomadas durante la etapa oral, lo que generó discusiones entre las defensas respecto a los alcances de la medida.

Julieta Makintach

Quiénes son los acusados y qué delito se les imputa

En el banquillo estarán siete profesionales de la salud que atendían a Diego Maradona al momento de su muerte y en los meses previos:

Leopoldo Luque, neurocirujano

Agustina Cosachov, psiquiatra

Carlos Díaz, psicólogo

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom

Ricardo Almirón, enfermero

Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical

Pedro Di Spagna, médico clínico

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito con penas de entre 8 y 25 años de prisión. Para la Justicia, los imputados sabían que sus acciones podían derivar en un desenlace fatal y aun así no actuaron para evitarlo.

La enfermera Gisela Madrid está imputada por el mismo delito, pero afrontará un juicio por jurados, tal como se había sido decidido antes de la nulidad.

Las claves del nuevo juicio: fechas, pruebas y dudas

JUICIO MARADONA

El nuevo juicio estará encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes resolvieron iniciar el debate el 17 de marzo de 2026. Además, convocaron a una audiencia para el 2 de diciembre, donde se revisarán las pruebas que podrán utilizarse y se definirá la lista final de testigos.

Diego Olmedo, el abogado de Díaz, planteó otras dudas: "Creemos que no están claros los alcances de la nulidad del juicio anterior. Por ejemplo, el juicio por jurados contra Madrid sigue en pie y es raro porque se anuló lo que ocurrió en la audiencia donde se dispuso eso. El juicio contra los siete imputados se realizará primero porque el de la enfermera no tiene ni siquiera el sorteo del jurado. Es muy feo que esto sea así porque el jurado estará muy condicionado. Es desprolijo".

Los abogados de ambas partes ya adelantaron que pedirán acortar declaraciones repetidas y evitar medidas que podrían considerarse innecesarias. "Fueron a declarar médicos de Ipensa que dijeron lo mismo, con lo cual nos podemos poner de acuerdo para que venga uno y no perder el tiempo escuchando lo mismo tantas veces, al igual que para los de la Clínica Olivos", consideró Olmedo y agregó: "Tampoco se justificaría citar al dueño de la casa porque ya declaró y no tuvo ningún sentido. Quizás esas cosas son una oportunidad para mejorar la calidad de la prueba y no perder tiempo".

También surgió un interrogante respecto a qué ocurrirá con allanamientos, pericias y testimonios que ya se produjeron. "¿Se volverá a allanar a los que ya fueron allanados y a secuestrar lo que fue secuestrado? El que declaró mal, podrá volver a hacerlo mejor", advirtió por su parte Miguel Ángel Pierri a C5N.

Además, algunas defensas insistieron con el principio non bis in idem, que impide ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Otros advierten que el planteo tiene pocas chances, ya que el juicio anterior nunca llegó a una sentencia.