Recta final del Torneo Apertura 2026: la fecha 16 puede definir a varios clasificados a los playoffs
La jornada que se viene marcará un punto de quiebre en el torneo local, con varios equipos que podrían asegurar su lugar en la siguiente instancia.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) entra en una etapa decisiva y la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 aparece como un momento clave para empezar a delinear el cuadro de los playoffs. El puntapié inicial de esta jornada será el jueves 23 de abril, con un duelo de alto voltaje entre Defensa y Justicia y Boca, que no solo promete espectáculo sino que también puede tener consecuencias directas en la tabla de posiciones.
A esta altura del campeonato, algunos equipos ya lograron cumplir el primer gran objetivo: meterse entre los mejores de sus respectivas zonas. En la Zona A, tanto Estudiantes de La Plata como Vélez ya aseguraron su presencia en la fase eliminatoria, mostrando una regularidad que les permitió despegarse del resto. En tanto, la Zona B también tiene a sus primeros clasificados: Independiente Rivadavia de Mendoza, que se transformó en una de las sorpresas del torneo, junto a River y Argentinos Juniors, que confirmaron su candidatura desde temprano.
Sin embargo, todavía quedan varios lugares por definirse y esta fecha podría ser determinante para que nuevos equipos se sumen a la lista. En la Zona A, Boca aparece como uno de los principales candidatos a sellar su clasificación si logra un resultado positivo en su compromiso. A su vez, Talleres de Córdoba, Lanús e Independiente también llegan con chances concretas de asegurarse el pasaje, dependiendo de cómo se den los resultados.
Por el lado de la Zona B, el panorama es igualmente atractivo. Rosario Central, Belgrano de Córdoba, Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata son los equipos que podrían dar el paso definitivo en esta jornada. Todos ellos vienen mostrando rendimientos competitivos y saben que una victoria en este tramo puede significar mucho más que tres puntos: el acceso a la instancia donde se define todo.
El cronograma y horarios de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Jueves 23/4
- Defensa y Justicia - Boca a las 20
Viernes 24/4
- Deportivo Riestra - Independiente a las 17
- Lanús - Central Córdoba (SdE) a las 19:15
- Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central a las 19:15
- Racing - Barracas Central a las 21:30
- Platense - San Lorenzo a las 21:30
Sábado 25/4
- Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba a las 17
- Sarmiento - Tigre a las 19:15
- River - Aldosivi a las 21:30
Domingo 26/4
- Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza a las 15
- Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17:30
- Newell´s - Instituto de Córdoba a las 17:30
- Atlético Tucumán - Banfield a las 20
Lunes 27/4
- Vélez - Unión de Santa Fe a las 18:45
- Huracán - Argentinos Juniors a las 21
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