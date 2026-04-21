Recta final del Torneo Apertura 2026: la fecha 16 puede definir a varios clasificados a los playoffs

A esta altura del campeonato, algunos equipos ya lograron cumplir el primer gran objetivo: meterse entre los mejores de sus respectivas zonas. En la Zona A, tanto Estudiantes de La Plata como Vélez ya aseguraron su presencia en la fase eliminatoria, mostrando una regularidad que les permitió despegarse del resto. En tanto, la Zona B también tiene a sus primeros clasificados: Independiente Rivadavia de Mendoza, que se transformó en una de las sorpresas del torneo, junto a River y Argentinos Juniors, que confirmaron su candidatura desde temprano.