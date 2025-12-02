Red Bull arma su estructura para 2026: Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen

Lawson, por su parte, recupera continuidad tras un año turbulento en el que comenzó en el equipo principal, fue desplazado a Racing Bulls y logró puntos en varios circuitos pese a un rendimiento irregular. Tsunoda, tras una campaña marcada por altibajos, no estará en la grilla como piloto titular de ninguna de las dos escuderías, pero cumplirá un rol clave en el desarrollo del monoplaza para el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026.

La reestructuración refleja una apuesta de Red Bull por combinar juventud, proyección y velocidad inmediata en un contexto donde los cambios aerodinámicos y de motorización -con Red Bull Ford Powertrains a cargo- marcarán un punto de inflexión. De esta manera, con las designaciones confirmadas y el mapa de pilotos cerrado rumbo al primer GP de 2026 en Australia, RB busca sostener su dominio con una estructura renovada.