Red Bull arma su estructura para 2026: Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen
La escudería de Milton Keynes confirmó sus tres pilotos para la próxima temporada y reorganizó su plantel pensando en el nuevo reglamento técnico, con Tsunoda reubicado.
Red Bull terminó con el misterio que rodeaba su alineación para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y anunció que Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en la escudería principal. El piloto francés, de solo 21 años, fue una de las revelaciones del año con Racing Bulls y ahora dará el salto definitivo a la estructura mayor.
La decisión se tomó tras meses de evaluaciones, análisis internos y especulaciones que finalmente quedaron atrás con la confirmación oficial. Además, el equipo satélite tendrá como titulares a Liam Lawson y Arvid Lindblad, dos nombres que Red Bull considera fundamentales para el recambio generacional.
Laurent Mekies, CEO y director del equipo, explicó los motivos de la elección: “Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos. A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki se ha convertido en un piloto completo”, dijo, en referencia a Tsunoda, quien pasará a desempeñarse como piloto de pruebas y reserva.
Sobre Hadjar, Mekies remarcó: “En cuanto a Isack, en su primera temporada de F1, ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista!”. El francés también expresó su entusiasmo: “Estoy muy agradecido con Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza... Me siento listo para ir a Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan”.
Arvid Lindblad, respaldado por Helmut Marko, también fue confirmado como titular en Racing Bulls, aunque Red Bull solicitó a la FIA la Superlicencia definitiva para asegurar su participación completa en 2026. El británico-sueco, hoy con 18 años, viene de temporadas meteóricas en F3 y F2 y ya mostró su potencial al finalizar sexto en la práctica libre 1 de México con el auto de Verstappen.
Lawson, por su parte, recupera continuidad tras un año turbulento en el que comenzó en el equipo principal, fue desplazado a Racing Bulls y logró puntos en varios circuitos pese a un rendimiento irregular. Tsunoda, tras una campaña marcada por altibajos, no estará en la grilla como piloto titular de ninguna de las dos escuderías, pero cumplirá un rol clave en el desarrollo del monoplaza para el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026.
La reestructuración refleja una apuesta de Red Bull por combinar juventud, proyección y velocidad inmediata en un contexto donde los cambios aerodinámicos y de motorización -con Red Bull Ford Powertrains a cargo- marcarán un punto de inflexión. De esta manera, con las designaciones confirmadas y el mapa de pilotos cerrado rumbo al primer GP de 2026 en Australia, RB busca sostener su dominio con una estructura renovada.
