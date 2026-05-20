Regalan el álbum de figuritas del Mundial 2026 en AMBA: cuándo y dónde conseguirlo
La locura por el álbum de figuritas no se detiene. Conocé los días y horarios para conseguir gratis la colección oficial y participar por grandes premios.
El fanatismo por el álbum de figuritas del Mundial 2026 sigue sumando nuevos capítulos en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el enorme éxito en Abasto y Galerías Pacífico, la empresa organizadora anunció nuevas jornadas repletas de juegos, increíbles premios y la entrega gratuita de ejemplares para los asistentes.
Dónde regalan el álbum de figuritas y cómo participar de los juegos
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La novedosa propuesta lúdica, organizada de manera conjunta por Panini y la agencia de marketing deportivo Fancity, invita a niños, adolescentes, adultos y familias enteras a participar de divertidas dinámicas presenciales. Según se detalló en la iniciativa, los participantes pueden desde patear penales hasta girar una gran ruleta para ganarse el premio más buscado por todos en estos momentos: el álbum oficial del Mundial.
El cronograma oficial de la promoción marca que, tras su exitoso paso por el Unicenter Shopping el último fin de semana, la gran experiencia para los hinchas se trasladará a Alto Palermo. Todos los fanáticos podrán acercarse al reconocido centro comercial porteño este viernes 22 y sábado 23 de mayo, en el horario de 14 a 20 hs.
Bajo la prometedora consigna de que "todos se llevan premio", las diversas activaciones no solo permiten conseguir el álbum sin costo, sino que también entregan paquetes cerrados para poder continuar de la mejor manera con la colección. Además, el espacio funciona como un excelente y masivo punto de encuentro para el intercambio entre colegas, donde los más afortunados logran llevarse a sus casas recompensas sumamente buscadas como la preciada figurita de Lionel Messi.
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