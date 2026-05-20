Regalan el álbum de figuritas del Mundial 2026 en AMBA: cuándo y dónde conseguirlo

Bajo la prometedora consigna de que "todos se llevan premio", las diversas activaciones no solo permiten conseguir el álbum sin costo, sino que también entregan paquetes cerrados para poder continuar de la mejor manera con la colección. Además, el espacio funciona como un excelente y masivo punto de encuentro para el intercambio entre colegas, donde los más afortunados logran llevarse a sus casas recompensas sumamente buscadas como la preciada figurita de Lionel Messi.