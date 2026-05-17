¿Cómo operan las nuevas estafas con las figuritas y el álbum del Mundial 2026?
A días del inicio del Mundial 2026, crecen las estafas virtuales con la venta de figuritas. Conocé cómo actúan los estafadores y cómo evitar un robo.
Con el inicio del Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el furor por coleccionar el álbum de figuritas ya se siente. Lamentablemente, este enorme entusiasmo trajo aparejado un grave problema de seguridad cibernética: el veloz resurgimiento de las estafas virtuales.
Cómo operan las estafas con el álbum y las figuritas
Según un informe de Chequeado, la maniobra delictiva más habitual es la aparición de falsos revendedores que ofrecen estos codiciados productos a través de diversas plataformas, redes sociales y sitios web fraudulentos. Tras exigirle a la víctima que el pago se realice anticipadamente mediante transferencia bancaria, los delincuentes cortan todo tipo de contacto y jamás envían la mercadería.
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Los casos de fraude ya comenzaron a multiplicarse por el país. En la localidad de San Rafael, Mendoza, un joven fue bloqueado tras transferir $1.129.000 a un supuesto distribuidor, mientras que en Malargüe otra víctima perdió más de 1,5 millones de pesos bajo la misma modalidad. A su vez, en la ciudad de Rafaela, un damnificado denunció el robo de casi 2 millones de pesos al intentar comprar mil paquetes de figuritas por Instagram.
Por otro lado, existe un enorme peligro al intentar descargar planchas imprimibles "gratis" en formato PDF. El juez penal Carlos Richeri alertó que con el simple hecho de ingresar a estos enlaces, la página puede instalar software malicioso (malware) de forma automática para robar datos personales. Para magnificar el problema, la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó al menos 20 portales web clonados en América Latina (13 en español) que simulan a la perfección el diseño, la URL y las etapas de cobro de las tiendas oficiales para confundir a los usuarios.
Las claves oficiales para comprar de forma segura
Ante este delicado escenario, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) y la propia empresa Panini, emitieron una serie de recomendaciones para no perder el dinero:
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Canales oficiales: Comprar exclusivamente en puntos de venta autorizados. El fiscal Horacio Azzolin aconsejó evitar transacciones con desconocidos mediante redes como Instagram o Facebook Marketplace.
Verificación web: Si la compra es online, se debe chequear con extrema atención que la barra de navegación indique exactamente "https://www.zonakids.com" (el sitio oficial de Panini), sin letras extra ni variaciones engañosas.
Métodos de pago: Panini aclaró que nunca solicitará pagos por transferencias directas a un CBU o alias. Solamente cobran mediante Mercado Pago en su propia web o a través de su tienda oficial en Mercado Libre.
Denuncias: Quienes resulten víctimas del fraude deben radicar la denuncia en la comisaría correspondiente y reportar de inmediato el incidente al correo electrónico de la UFECI ([email protected]).
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