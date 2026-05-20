La sorprendente cantidad de futbolistas que están en el álbum de figuritas y no irán al Mundial 2026

Brasil (72%): Quedaron afuera Bento y João Pedro por opción técnica; mientras que las estrellas Militão, Rodrygo y Estêvão se ausentarán por lesión.

Francia (83%): Tampoco estarán presentes Camavinga y Coman por decisión táctica, sumados al atacante Ekitike, marginado por lesión.

Bélgica (94%): El único ausente de la lista impresa es Openda.

Japón (77%): No viajarán Mochizuki, Soma y Machino (opción), y Minamino (lesión).

IMPORTANTE: ¿Cómo operan las nuevas estafas con las figuritas y el álbum del Mundial 2026?

Los 18 de Argentina en el álbum de figuritas y su porcentaje

La Selección Argentina tiene a sus 18 representantes confirmados en las páginas impresas a la espera de la lista definitiva del cuerpo técnico. Los elegidos por la editorial fueron:

Arqueros: Emiliano Martínez.

Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Sobre el porcentaje que podría quedar afuera de la cita, cabe destacar que cada una de estas 18 figuritas elegidas representa aproximadamente un 5,5% de acierto sobre el total de la nómina nacional en el álbum. Si en los próximos días se confirma que alguno de estos futbolistas (especialmente las sorpresas más jóvenes del mediocampo y la delantera) no integra la lista de convocados que viajará al torneo, la efectividad del 100% de la página argentina comenzará a disminuir en esa misma proporción estadística.