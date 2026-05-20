La sorprendente cantidad de futbolistas que están en el álbum de figuritas y no irán al Mundial 2026
Un periodista reveló cuántos futbolistas que aparecen en el álbum de figuritas del Mundial 2026 no fueron convocados. ¿Qué pasará con Argentina?
Con el inicio de la competencia cada vez más cerca, el fanatismo por llenar el icónico álbum de figuritas del Mundial 2026 crece día a día. Sin embargo, como ocurre históricamente, muchos de los jugadores impresos en los cromos finalmente no fueron convocados por sus respectivas selecciones para disputar el torneo.
El relevamiento de los ausentes en el Mundial 2026
El reconocido periodista deportivo brasileño Alexandre Lozetti decidió llevar un minucioso registro de las fallas que presenta la histórica colección. A través de su cuenta de X (ex Twitter), publicó un detallado índice de acierto que expone a los futbolistas que ya tienen su cromo impreso en papel pero que verán la máxima cita del fútbol por televisión.
Hasta el 20 de mayo, con apenas 19 de las 48 selecciones nacionales confirmadas oficialmente, la estadística general arroja datos sorprendentes. El caso más llamativo y con mayor margen de error es el de la selección de Túnez, que apenas alcanzó un 61% de acierto en sus páginas: jugadores como Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane y Ltaief quedaron descartados por decisión táctica del entrenador, mientras que Sliti ya se había retirado del equipo en marzo.
Otras grandes potencias internacionales también sufrieron importantes bajas que arruinaron la efectividad del coleccionable:
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Brasil (72%): Quedaron afuera Bento y João Pedro por opción técnica; mientras que las estrellas Militão, Rodrygo y Estêvão se ausentarán por lesión.
Francia (83%): Tampoco estarán presentes Camavinga y Coman por decisión táctica, sumados al atacante Ekitike, marginado por lesión.
Bélgica (94%): El único ausente de la lista impresa es Openda.
Japón (77%): No viajarán Mochizuki, Soma y Machino (opción), y Minamino (lesión).
IMPORTANTE: ¿Cómo operan las nuevas estafas con las figuritas y el álbum del Mundial 2026?
Los 18 de Argentina en el álbum de figuritas y su porcentaje
La Selección Argentina tiene a sus 18 representantes confirmados en las páginas impresas a la espera de la lista definitiva del cuerpo técnico. Los elegidos por la editorial fueron:
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Arqueros: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi.
Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nicolás Paz y Franco Mastantuono.
Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.
Sobre el porcentaje que podría quedar afuera de la cita, cabe destacar que cada una de estas 18 figuritas elegidas representa aproximadamente un 5,5% de acierto sobre el total de la nómina nacional en el álbum. Si en los próximos días se confirma que alguno de estos futbolistas (especialmente las sorpresas más jóvenes del mediocampo y la delantera) no integra la lista de convocados que viajará al torneo, la efectividad del 100% de la página argentina comenzará a disminuir en esa misma proporción estadística.
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