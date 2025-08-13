Relación rota en PSG: Luis Enrique excluyó a Donnarumma y explicó los motivos
El director técnico español aclaró que su decisión fue puramente futbolística, aunque el entorno del arquero acusa a la dirigencia y no descarta acciones legales.
En la antesala de la Supercopa de Europa, el Paris Saint-Germain (PSG) sorprendió al mundo al dejar fuera de la convocatoria a Gianluigi Donnarumma, guardameta titular del club durante los últimos cuatro años y pieza clave en la conquista de la última Champions League. Luis Enrique, entrenador del equipo, asumió públicamente la responsabilidad de la medida, descartando que se tratara de una lesión o un castigo disciplinario, y asegurando que su elección respondió únicamente a cuestiones de perfil futbolístico.
“Es uno de los mejores porteros del planeta y una persona excepcional. Pero en el fútbol de alto nivel, las decisiones difíciles son parte del trabajo”, declaró el asturiano en conferencia de prensa. Según explicó, la idea era contar con un arquero que se adaptara mejor a las necesidades tácticas actuales del equipo, lo que abriría la puerta a Lucas Chevalier, reciente incorporación del club, para adueñarse de la titularidad.
Sin embargo, la versión oficial no convenció a Enzo Raiola, representante de Donnarumma, quien aseguró que el trasfondo es contractual. En diálogo con Sky Sports, el agente acusó a la dirigencia de excluir a su representado debido a su negativa a renovar un vínculo que finaliza en 2026.
“En diez días han borrado cuatro años de respeto y logros. No creo que esto haya sido una decisión del entrenador, sino una maniobra del club”, expresó con dureza.
Todo mal entre PSG y Donnarumma: Luis Enrique lo sacó del plantel
Raiola detalló que, pese a aceptar condiciones económicas más bajas para seguir, las negociaciones se estancaron y el PSG cambió sus exigencias en los últimos meses. Ahora, evalúan junto a sus abogados emprender acciones legales, no solo por el impacto deportivo, sino también por la afectación a la imagen del arquero.
Donnarumma, por su parte, utilizó sus redes sociales para despedirse, al menos momentáneamente, de la afición parisina. En un mensaje cargado de emoción, lamentó perderse la final y agradeció el cariño recibido desde su llegada. “Siempre llevaré conmigo las noches mágicas y el apoyo incondicional de esta hinchada”, afirmó, dejando entrever que su ciclo podría estar llegando a su fin.
El episodio ha dejado una grieta en el vestuario y abre interrogantes sobre el futuro del campeón de la Euro 2020, mientras el PSG afronta una temporada que, antes de comenzar, ya está marcada por una fuerte polémica interna.
