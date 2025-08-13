Relación rota en PSG: Luis Enrique excluyó a Donnarumma y explicó los motivos

donnarumma

Donnarumma, por su parte, utilizó sus redes sociales para despedirse, al menos momentáneamente, de la afición parisina. En un mensaje cargado de emoción, lamentó perderse la final y agradeció el cariño recibido desde su llegada. “Siempre llevaré conmigo las noches mágicas y el apoyo incondicional de esta hinchada”, afirmó, dejando entrever que su ciclo podría estar llegando a su fin.

El episodio ha dejado una grieta en el vestuario y abre interrogantes sobre el futuro del campeón de la Euro 2020, mientras el PSG afronta una temporada que, antes de comenzar, ya está marcada por una fuerte polémica interna.