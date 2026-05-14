La impresionante oferta que PSG le haría al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Solamente quedarían por encima los 222 millones que PSG pagó por Neymar en 2017 y los 180 millones invertidos para fichar a Kylian Mbappé desde Mónaco. Además, el posible acuerdo superaría movimientos históricos como los de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé al Barcelona, dos operaciones que habían rondado los 135 millones de euros.

La intención del PSG es reforzar su ataque con una figura consolidada y consideran que Julián encaja perfectamente en el nuevo proyecto deportivo encabezado por Luis Enrique. El club francés valora especialmente su capacidad para jugar en distintos puestos ofensivos, su intensidad para presionar y su experiencia en escenarios de máxima exigencia.

Incluso, algunas versiones indican que el conjunto parisino podría incluir futbolistas dentro de la negociación para seducir aún más al Atlético Madrid. Entre los nombres mencionados aparecen Kang-in Lee y Gonçalo Ramos, dos jugadores que interesan dentro del cuerpo técnico rojiblanco.

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Barcelona de Hansi Flick no pierde la esperanza por la Bestia de Calchín

Mientras tanto, Barcelona sigue intentando mantenerse en la pelea pese a las enormes diferencias económicas. El club catalán considera a Julián como el gran objetivo para encabezar la renovación ofensiva pensando en la salida gradual de Robert Lewandowski. Dentro de la dirigencia blaugrana entienden que el argentino reúne todas las condiciones futbolísticas necesarias para liderar el ataque durante los próximos años.

Su edad, su mentalidad competitiva y su experiencia internacional lo convierten en el perfil ideal para el proyecto deportivo que busca construir el club. Sin embargo, reconocen que la negociación aparece extremadamente complicada. No solo por la capacidad financiera del PSG, sino también porque Atlético Madrid no tiene intenciones de vender a una de sus máximas figuras a un rival directo dentro de España.

julian alvarez

La postura del Cholo Simeone y el Atlético de Madrid

La relación entre Julián Álvarez y Diego Simeone también juega un papel importante en toda esta historia. El entrenador argentino considera al delantero una pieza indispensable para su esquema y mantiene una conexión muy fuerte con el exfutbolista de River.

Desde el Atlético fueron contundentes al referirse al futuro del campeón del mundo. “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, expresaron desde la institución madrileña según medios españoles.

Aun así, en Europa saben que las declaraciones muchas veces forman parte de las estrategias de negociación y que una cifra cercana a los 150 millones de euros podría cambiar radicalmente el panorama. Ahora, Julián Álvarez aparece como el nuevo gran objetivo compartido. Y mientras Atleti intenta retener a una de sus máximas estrellas, en Europa ya se prepara una negociación que podría romper todos los récords del fútbol moderno.