La impresionante oferta que PSG le haría al Atlético de Madrid por Julián Álvarez
El delantero argentino se transformó en uno de los nombres más buscados del mercado europeo. También lo pretende el Barcelona, aunque con menos poderío económico.
El mercado de pases europeo todavía no abrió oficialmente, pero uno de los nombres que ya comenzó a dominar las negociaciones es el de Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un gran presente en Atlético de Madrid y despertó el interés de dos gigantes del continente: Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG), que se preparan para protagonizar una verdadera batalla económica por quedarse con el campeón del mundo.
A pocas semanas del cierre de la temporada, el futuro del atacante aparece rodeado de incertidumbre. Aunque el Colchonero insiste públicamente en que el futbolista es intransferible, en Europa aseguran que una oferta extraordinaria podría modificar por completo el escenario. Según distintos medios españoles, PSG tomó ventaja en la carrera por Julián y estaría dispuesto a presentar una propuesta histórica.
La disputa entre ambos clubes tiene además antecedentes muy fuertes en el mercado de pases. El PSG ya le arrebató a Barcelona figuras como Neymar, Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Xavi Simons, alimentando una rivalidad cada vez más intensa fuera de las canchas.
Luis Enrique piensa al PSG de la temporada que viene con Julián Álvarez
Las cifras que comenzaron a circular impactaron en el mercado: el club parisino podría llegar a desembolsar entre 140 y 150 millones de euros para convencer al Atlético de Madrid. En caso de concretarse una operación de ese nivel, la transferencia del argentino se ubicaría entre las más caras de toda la historia del fútbol.
Solamente quedarían por encima los 222 millones que PSG pagó por Neymar en 2017 y los 180 millones invertidos para fichar a Kylian Mbappé desde Mónaco. Además, el posible acuerdo superaría movimientos históricos como los de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé al Barcelona, dos operaciones que habían rondado los 135 millones de euros.
La intención del PSG es reforzar su ataque con una figura consolidada y consideran que Julián encaja perfectamente en el nuevo proyecto deportivo encabezado por Luis Enrique. El club francés valora especialmente su capacidad para jugar en distintos puestos ofensivos, su intensidad para presionar y su experiencia en escenarios de máxima exigencia.
Incluso, algunas versiones indican que el conjunto parisino podría incluir futbolistas dentro de la negociación para seducir aún más al Atlético Madrid. Entre los nombres mencionados aparecen Kang-in Lee y Gonçalo Ramos, dos jugadores que interesan dentro del cuerpo técnico rojiblanco.
Barcelona de Hansi Flick no pierde la esperanza por la Bestia de Calchín
Mientras tanto, Barcelona sigue intentando mantenerse en la pelea pese a las enormes diferencias económicas. El club catalán considera a Julián como el gran objetivo para encabezar la renovación ofensiva pensando en la salida gradual de Robert Lewandowski. Dentro de la dirigencia blaugrana entienden que el argentino reúne todas las condiciones futbolísticas necesarias para liderar el ataque durante los próximos años.
Su edad, su mentalidad competitiva y su experiencia internacional lo convierten en el perfil ideal para el proyecto deportivo que busca construir el club. Sin embargo, reconocen que la negociación aparece extremadamente complicada. No solo por la capacidad financiera del PSG, sino también porque Atlético Madrid no tiene intenciones de vender a una de sus máximas figuras a un rival directo dentro de España.
La postura del Cholo Simeone y el Atlético de Madrid
La relación entre Julián Álvarez y Diego Simeone también juega un papel importante en toda esta historia. El entrenador argentino considera al delantero una pieza indispensable para su esquema y mantiene una conexión muy fuerte con el exfutbolista de River.
Desde el Atlético fueron contundentes al referirse al futuro del campeón del mundo. “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, expresaron desde la institución madrileña según medios españoles.
Aun así, en Europa saben que las declaraciones muchas veces forman parte de las estrategias de negociación y que una cifra cercana a los 150 millones de euros podría cambiar radicalmente el panorama. Ahora, Julián Álvarez aparece como el nuevo gran objetivo compartido. Y mientras Atleti intenta retener a una de sus máximas estrellas, en Europa ya se prepara una negociación que podría romper todos los récords del fútbol moderno.
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