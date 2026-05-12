PSG acelera por Julián Álvarez: Atlético de Madrid ya le puso precio a su gran figura

En caso de concretarse por esos números, la transferencia se convertiría en una de las ventas más importantes de la historia del fútbol argentino y también en uno de los movimientos más impactantes del mercado europeo. El PSG, que ya logró conquistar la Champions League y busca seguir armando un plantel repleto de figuras, considera que Julián encaja perfectamente en el proyecto liderado por Luis Enrique.

Otro detalle clave es que el entrenador español ya habría mantenido contactos con el futbolista para transmitirle el interés y explicarle el rol que tendría dentro del equipo. Ahora, gran parte de la definición dependerá de la postura del delantero y de las conversaciones que mantenga con el Atlético durante las próximas semanas.

julian alvarez enzo fernandez

Julián Álvarez podría dejar Atlético de Madrid después del Mundial 2026

El atacante de la Selección Argentina también tiene por delante un desafío enorme a nivel internacional. En 2026 defenderá el título mundial conseguido en Qatar y cualquier decisión relacionada con su carrera será tomada pensando en llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Atlético había apostado fuerte por Julián apenas un año atrás. A mediados de 2024 desembolsó alrededor de 75 millones de euros para comprar su pase desde Manchester City, una inversión que rápidamente quedó justificada por el impacto deportivo que tuvo el argentino en el equipo.

Desde su llegada, Julián se transformó en líder futbolístico, figura ofensiva y uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Su capacidad goleadora, sacrificio y versatilidad hicieron que Simeone construyera gran parte del funcionamiento ofensivo alrededor suyo. Sin embargo, el interés del PSG amenaza con alterar todos los planes. En Madrid saben que retenerlo no será sencillo si el club francés decide avanzar definitivamente con una propuesta multimillonaria.