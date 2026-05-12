PSG acelera por Julián Álvarez: Atlético de Madrid ya le puso precio a su gran figura
El argentino se convirtió en uno de los nombres más buscados. Desde Francia aseguran que el campeón de la Champions ya negocia con el club español por una cifra millonaria.
El futuro de Julián Álvarez empieza a transformarse en una de las grandes novelas del próximo mercado de pases europeo. Mientras el Atlético de Madrid intenta cerrar la temporada de la mejor manera posible después de una campaña marcada por la frustración en la Champions League, en España aseguran que el Paris Saint-Germain (PSG) ya avanzó formalmente para quedarse con el delantero argentino.
La Araña atraviesa el mejor momento de su carrera y se consolidó como la principal figura del conjunto dirigido por Diego Simeone. Su rendimiento en LaLiga y en las competencias internacionales despertó el interés de varios gigantes europeos, aunque en las últimas semanas el PSG fue el club que dio los pasos más concretos para intentar ficharlo. Durante gran parte de la temporada, Barcelona aparecía como el principal candidato a quedarse con el ex River. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente.
Según informó el periodista Iñaki Villalón en El Chiringuito, el París ya mantiene conversaciones con el Atlético de Madrid por el pase del delantero argentino y las negociaciones vienen desarrollándose desde hace un tiempo. La intención del club parisino es avanzar fuerte antes de la apertura oficial del mercado para evitar una puja aún mayor con otros equipos interesados.
En el Colchonero saben que Julián es una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo, pero también entienden que una oferta de semejante magnitud podría resultar imposible de rechazar. De acuerdo a la información surgida desde España, las conversaciones parten desde una base cercana a los 150 millones de euros, aunque la cifra final podría ser todavía más elevada.
En caso de concretarse por esos números, la transferencia se convertiría en una de las ventas más importantes de la historia del fútbol argentino y también en uno de los movimientos más impactantes del mercado europeo. El PSG, que ya logró conquistar la Champions League y busca seguir armando un plantel repleto de figuras, considera que Julián encaja perfectamente en el proyecto liderado por Luis Enrique.
Otro detalle clave es que el entrenador español ya habría mantenido contactos con el futbolista para transmitirle el interés y explicarle el rol que tendría dentro del equipo. Ahora, gran parte de la definición dependerá de la postura del delantero y de las conversaciones que mantenga con el Atlético durante las próximas semanas.
Julián Álvarez podría dejar Atlético de Madrid después del Mundial 2026
El atacante de la Selección Argentina también tiene por delante un desafío enorme a nivel internacional. En 2026 defenderá el título mundial conseguido en Qatar y cualquier decisión relacionada con su carrera será tomada pensando en llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Atlético había apostado fuerte por Julián apenas un año atrás. A mediados de 2024 desembolsó alrededor de 75 millones de euros para comprar su pase desde Manchester City, una inversión que rápidamente quedó justificada por el impacto deportivo que tuvo el argentino en el equipo.
Desde su llegada, Julián se transformó en líder futbolístico, figura ofensiva y uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Su capacidad goleadora, sacrificio y versatilidad hicieron que Simeone construyera gran parte del funcionamiento ofensivo alrededor suyo. Sin embargo, el interés del PSG amenaza con alterar todos los planes. En Madrid saben que retenerlo no será sencillo si el club francés decide avanzar definitivamente con una propuesta multimillonaria.
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