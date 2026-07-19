Repitieron el ritual: Chiqui Tapia tomó mate con Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de la final del Mundial

La clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni provocó un movimiento de fanáticos sin precedentes hacia la ciudad sede de la final. Sin embargo, el incremento repentino de la demanda generó complicaciones logísticas en distintos puntos del país norteamericano y dejó a miles de personas buscando alternativas de último momento para completar el viaje.

Muchos hinchas quedaron atrapados por reprogramaciones y cancelaciones aéreas, mientras que otros se encontraron con que ya no había disponibilidad de autos de alquiler para recorrer los cientos de kilómetros que los separan de Nueva York, por lo que debieron optar por vuelos con múltiples escalas, viajes terrestres de varias horas o combinaciones de distintos medios de transporte.

La alta demanda también impactó de lleno en el mercado turístico en nuestro país. Apenas se confirmó la clasificación a la final, las búsquedas de vuelos y alojamientos crecieron de manera exponencial y alcanzaron niveles récord en las principales plataformas de viajes.

Frente a este escenario, Aerolíneas Argentinas decidió incorporar vuelos especiales de refuerzo para responder al fuerte incremento de pasajeros y los pasajes disponibles desde Buenos Aires llegaron a ofrecerse por $4.008.339 en los itinerarios de último momento con múltiples conexiones aeroportuarias.

La escalada de precios también impactó en el valor de las entradas para la final que se disparó tanto en los canales oficiales como en el mercado de reventa, al punto de que algunos hinchas que ya tenían su ingreso asegurado comenzaron a evaluar vender sus tickets ante las importantes ofertas que reciben en las inmediaciones del estadio.

Pese a las cancelaciones, las demoras, la falta de transporte y los costos que no dejan de subir, miles de argentinos siguen haciendo todo lo posible por llegar a Nueva York, porque tanto tanto para los hinchas como para la Selección: cuando el objetivo está claro, rendirse nunca es una opción.