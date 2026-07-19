Repitieron el ritual: Chiqui Tapia tomó mate con Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de la final del Mundial
El presidente de la AFA volvió a compartir en sus redes la tradicional postal junto al capitán y al mediocampista en la previa del duelo ante España.
Las cábalas también juegan su partido y, a horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Chiqui Tapia volvió a repetir una imagen que ya se convirtió en un clásico de cada jornada.
El presidente de la AFA compartió en sus redes sociales una foto tomando mate junto al capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una postal que los hinchas ya identifican como un ritual en la previa de los encuentros decisivos del seleccionado nacional.
Junto a la publicación, Tapia también dejó un mensaje para los hinchas en la antesala del encuentro decisivo: "Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!"
La imagen, esperada por los hinchas, rápidamente se llenó de comentarios de aliento y muchos destacaron que, al igual que la pasión por la Selección Argentina, la cábala y el aura siguen intactas.
La locura por la Selección Argentina disparó el precio de las entradas y los pasajes a Nueva York
A horas de la final del Mundial 2026 entre Selección Argentina y España en Nueva York, miles de hinchas argentinos enfrentan una carrera contrarreloj para llegar al estadio luego de quedar varados en distintas ciudades de Estados Unidos por cancelaciones de vuelos, demoras y la falta total de autos de alquiler, en medio de una demanda que desbordó el sistema de transporte y disparó el precio de las entradas.
La clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni provocó un movimiento de fanáticos sin precedentes hacia la ciudad sede de la final. Sin embargo, el incremento repentino de la demanda generó complicaciones logísticas en distintos puntos del país norteamericano y dejó a miles de personas buscando alternativas de último momento para completar el viaje.
Muchos hinchas quedaron atrapados por reprogramaciones y cancelaciones aéreas, mientras que otros se encontraron con que ya no había disponibilidad de autos de alquiler para recorrer los cientos de kilómetros que los separan de Nueva York, por lo que debieron optar por vuelos con múltiples escalas, viajes terrestres de varias horas o combinaciones de distintos medios de transporte.
La alta demanda también impactó de lleno en el mercado turístico en nuestro país. Apenas se confirmó la clasificación a la final, las búsquedas de vuelos y alojamientos crecieron de manera exponencial y alcanzaron niveles récord en las principales plataformas de viajes.
Frente a este escenario, Aerolíneas Argentinas decidió incorporar vuelos especiales de refuerzo para responder al fuerte incremento de pasajeros y los pasajes disponibles desde Buenos Aires llegaron a ofrecerse por $4.008.339 en los itinerarios de último momento con múltiples conexiones aeroportuarias.
La escalada de precios también impactó en el valor de las entradas para la final que se disparó tanto en los canales oficiales como en el mercado de reventa, al punto de que algunos hinchas que ya tenían su ingreso asegurado comenzaron a evaluar vender sus tickets ante las importantes ofertas que reciben en las inmediaciones del estadio.
Pese a las cancelaciones, las demoras, la falta de transporte y los costos que no dejan de subir, miles de argentinos siguen haciendo todo lo posible por llegar a Nueva York, porque tanto tanto para los hinchas como para la Selección: cuando el objetivo está claro, rendirse nunca es una opción.
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