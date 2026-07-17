Foto: Donald Trump saludó a Chiqui Tapia en la previa de la final del Mundial 2026
El presidente de Estados Unidos y el titular de la AFA coincidieron en un evento organizado por la FIFA en la antesala del choque entre Argentina y España.
La previa de la gran final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos que trascienden estrictamente lo deportivo para meterse de lleno en la escena geopolítica y de las celebridades globales. En las últimas horas, se difundió una imponente postal que refleja el peso del fútbol argentino en el norte del continente: el saludo entre Donald Trump y Claudio "Chiqui" Tapia.
El encuentro se produjo en el marco de una gala oficial organizada por la FIFA con motivo del cierre del torneo que coronará al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium.
El encargado de dar a conocer la trastienda y la esperada fotografía fue el periodista Manu Jove, quien compartió la imagen en sus plataformas digitales, generando una catarata de interacciones de manera inmediata.
"El saludo de Trump al Chiqui Tapia. En foto oficial con Infantino y representantes de otras federaciones, Donald se acercó a saludar al Presidente de la AFA. Además, en simultáneo informan desde Washington que la Casa Blanca respaldó el derecho de los jugadores de la Selección argentina de reclamar por las Islas Malvinas", indicó el periodista.
El saludo de Chiqui Tapia y Donald Trump en la previa a la final del Mundial 2026
El breve intercambio y saludo entre el magnate estadounidense y el mandamás de la AFA expone el alto perfil que ha mantenido la dirigencia argentina durante toda la cita mundialista en los Estados Unidos.
Trump, un asiduo seguidor de los grandes eventos deportivos que se desarrollan en su país, se mostró muy predispuesto al saludar al dirigente del seleccionado que aspira a defender el título obtenido en Qatar.
Con esta foto de fuerte peso institucional en el bolsillo, Tapia sigue capitalizando el excelente presente de la Scaloneta fuera de los campos de juego.
La delegación argentina no solo acapara la atención por la magia de Lionel Messi dentro de la cancha, sino que demuestra que, a nivel de relaciones públicas y diplomacia deportiva, se mueve con total comodidad entre las figuras más influyentes del planeta.
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