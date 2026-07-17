Foto: Donald Trump saludó a Chiqui Tapia en la previa de la final del Mundial 2026

Trump, un asiduo seguidor de los grandes eventos deportivos que se desarrollan en su país, se mostró muy predispuesto al saludar al dirigente del seleccionado que aspira a defender el título obtenido en Qatar.

Con esta foto de fuerte peso institucional en el bolsillo, Tapia sigue capitalizando el excelente presente de la Scaloneta fuera de los campos de juego.

La delegación argentina no solo acapara la atención por la magia de Lionel Messi dentro de la cancha, sino que demuestra que, a nivel de relaciones públicas y diplomacia deportiva, se mueve con total comodidad entre las figuras más influyentes del planeta.