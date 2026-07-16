La divertida broma del Chiqui Tapia que hizo reír a Messi tras el pase de Argentina a la final

Dos años más tarde, ya convertido en un chiste interno dentro del entorno de la Selección, Tapia decidió recrear el momento en medio de uno de los festejos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. Con el equipo nuevamente instalado en una final del Mundial, el dirigente aprovechó la ocasión para cumplir con una promesa que había realizado tiempo atrás.

Minutos después del episodio, compartió el video en su cuenta de Instagram acompañado por una frase que resumió el espíritu de la escena: "El que promete, cumple".

La divertida secuencia contrastó con la enorme tensión que había dominado el partido durante los 90 minutos. La clasificación desató una celebración multitudinaria tanto dentro del campo como en los vestuarios, donde jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartieron la alegría por otro objetivo cumplido. Ahora, con la sonrisa todavía dibujada en el rostro y la ilusión intacta, la Albiceleste ya se prepara para afrontar un nuevo desafío.