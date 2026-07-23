El gesto de Antonela Roccuzzo en plena campaña contra la Selección Argentina y el país
Puede que Lionel Messi esté de vacaciones con su familia para desconectarse tras el Mundial 2026, pero su esposa aprovechó para meterse en la polémica.
La final del Mundial 2026 se vivió en las redes sociales casi como un ataque orquestrado por el algoritmo contra la Selección argentina, y contra el país entero y su gente. Pero nada achicó a la hinchada (es decir, a todos los argentinos), incluida Antonela Roccuzzo, que se metió en la polémica esta semana.
Técnicamente, la mujer de Lionel Messi no emitió ni un comunicado ni un mensaje directo -lo que sería una verdadera rareza en su estilo en redes sociales- sino que adhiriró a las palabras de Connie Ansaldi al darle like a un posteo de Instagram titulado "Orgullosa de ser ARGENTINA".
"Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos pero llega a decir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado", se lee en el posteo de Ansaldi que le gustó a Antonela Roccuzzo y a 233.000 personas más en el lapso de 24 horas.
Con el like de la mujer de Lionel Messi llegaron también Bizarrap, Eva De Dominici y hasta Valentina Cervantes, la mujer de Enzo Fernández, otra de las figuras de la Selección argentina que más habladurías protagonizó desde el domingo 19 de julio.
Por estos días Lionel Messi y su familia se encuentran en Rosario para unas merecidas vacaciones hasta que el Capital de la Selección argentina vuelva a los Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter de Miami.
De manera oficial, sólo uno de los jugadores con más trayectoria dentro de la Selección argentina anunció su retiro de la albiceleste, y fue Nicolás Otamendi, quien por estos días ya está acomodándose en River.
La final del Mundial 2026 podría marcar un fin de ciclo en el equipo albiceleste, pero el análisis quedó en un segundo plano, junto a la victoria de España, dado que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla contra la Argentina con acusaciones de racismo.
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