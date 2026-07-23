El gesto de Antonela Roccuzzo en plena campaña contra la Selección Argentina y el país

De manera oficial, sólo uno de los jugadores con más trayectoria dentro de la Selección argentina anunció su retiro de la albiceleste, y fue Nicolás Otamendi, quien por estos días ya está acomodándose en River.

La final del Mundial 2026 podría marcar un fin de ciclo en el equipo albiceleste, pero el análisis quedó en un segundo plano, junto a la victoria de España, dado que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla contra la Argentina con acusaciones de racismo.