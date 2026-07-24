Tom Holland habló de Lionel Messi y reveló cómo fue conocerlo: qué dijo

Más adelante, Holland también se refirió a la admiración que siente por el capitán de la Selección argentina y explicó por qué considera que su historia resulta inspiradora. "Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador", afirmó.