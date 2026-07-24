Tom Holland habló de Lionel Messi y reveló cómo fue conocerlo: qué dijo
El actor británico recordó su encuentro con el capitán de la Selección argentina y destacó la participación del rosarino en la promoción de Spider-Man: Un nuevo día.
Tom Holland volvió a deshacerse en elogios hacia Lionel Messi y compartió detalles del momento en que conoció al astro argentino. En la previa del estreno de Spider-Man: Un nuevo día, el protagonista de la exitosa saga de Marvel también manifestó su alegría por haber contado con la participación del campeón del mundo en una de las acciones promocionales del filme.
Durante una entrevista con Dami Nakashe para Streams Telefe, el actor británico confesó que para todo el equipo fue una enorme satisfacción que Messi aceptara sumarse a la campaña de la película, algo que, según remarcó, no suele ocurrir con frecuencia. "Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas", expresó Holland.
El intérprete de Peter Parker aseguró que la presencia del futbolista trascendió lo publicitario y representó un respaldo muy importante para la producción de Marvel, al demostrar el alcance internacional de la franquicia.
"Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi", sostuvo.
Más adelante, Holland también se refirió a la admiración que siente por el capitán de la Selección argentina y explicó por qué considera que su historia resulta inspiradora. "Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador", afirmó.
Las declaraciones del actor volvieron a poner en evidencia el enorme impacto que genera Messi incluso fuera del ámbito deportivo. Su aparición en el material promocional de Spider-Man: Un nuevo día despertó una fuerte repercusión entre los fanáticos de Marvel y del fútbol, al reunir en una misma campaña a dos de las figuras más reconocidas a nivel global.
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