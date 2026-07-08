Revelan que FIFA vetó a dos árbitros ingleses para dirigir a la Selección Argentina por las Islas Malvinas

Según el informe, el motivo del veto es político y está relacionado con el antecedente de la Guerra de Malvinas de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido. Si bien la FIFA impide que un árbitro dirija partidos de su propia selección para preservar la neutralidad, en este caso la restricción se amplía y también alcanza a los encuentros de la Albiceleste, debido a la sensibilidad del conflicto histórico entre ambos países.