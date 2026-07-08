Revelan que FIFA vetó a dos árbitros ingleses para dirigir a la Selección Argentina por las Islas Malvinas
Un informe de The New York Times aseguró que Michael Oliver y Anthony Taylor no pueden arbitrar a la Selección argentina en el Mundial 2026. Los detalles.
Un informe de The New York Times reveló que la FIFA mantiene vetados a los árbitros ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor para dirigir partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La decisión estaría vinculada al conflicto histórico por la Guerra de Malvinas y responde a razones políticas. La información explicó que la decisión excede las restricciones habituales del reglamento, ya que no responde únicamente a la nacionalidad de los jueces.
Oliver, que este jueves dirigirá el cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final, alcanzará su séptimo partido en una Copa del Mundo, convirtiéndose en el árbitro inglés con más presencias en la historia del torneo. Sin embargo, sus posibilidades de dirigir la final del 19 de julio en el MetLife Stadium son prácticamente nulas si Argentina o Inglaterra llegan al encuentro decisivo.
Según el informe, el motivo del veto es político y está relacionado con el antecedente de la Guerra de Malvinas de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido. Si bien la FIFA impide que un árbitro dirija partidos de su propia selección para preservar la neutralidad, en este caso la restricción se amplía y también alcanza a los encuentros de la Albiceleste, debido a la sensibilidad del conflicto histórico entre ambos países.
Cuándo podrían enfrentarse Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026
Argentina ya venció a Egipto en los octavos de final y ahora se medirá ante Suiza en la siguiente instacia. En caso de pasar, dependerá de lo que haga Inglaterra. El seleccionado europeo enfrentará a Noruega, que llega impulsada por el extraordinario nivel de Erling Haaland. Si el conjunto de Harry Kane logra imponerse, también accederá a las semifinales.
De esta manera, Argentina e Inglaterra únicamente podrían enfrentarse en las semifinales, previstas para el 15 de julio, siempre que ambos ganen sus respectivos partidos de cuartos de final. El vencedor de ese eventual clásico obtendrá un lugar en la gran final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio.
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