Haciéndole frente a la maldición: Francia volvió a superar a Argentina en el ranking FIFA

Argentina había alcanzado esa posición poco antes del comienzo del torneo. El equipo de Lionel Scaloni aprovechó una combinación de resultados registrada durante la última ventana internacional, cuando Francia sufrió una derrota frente a Costa de Marfil y España dejó puntos en el camino al igualar con Irak. La Albiceleste, en cambio, cerró su preparación con victorias frente a Honduras e Islandia, resultados que le permitieron sumar los puntos necesarios para desplazar a sus principales competidores y presentarse en el Mundial como líder del ranking.

Qué canal pasa los goles antes del partido de la Selección Argentina vs. Egipto

Ahora el escenario volvió a modificarse. Francia recuperó el primer puesto gracias a su clasificación a los cuartos de final y volvió a ubicarse por delante de Argentina, aunque la distancia entre ambos continúa siendo prácticamente insignificante. Esa circunstancia alimentó nuevamente una de las supersticiones más repetidas cada vez que se disputa una Copa del Mundo.

Muchos aficionados recuerdan que el líder del ranking FIFA nunca logró transformar esa condición en un título mundial, una particularidad que se mantiene vigente desde la creación del sistema de clasificación. Por ese motivo, algunos hinchas argentinos incluso recibieron la noticia con cierta ironía. Si bien perder el liderazgo nunca representa una buena señal desde el punto de vista estadístico, para muchos también significa desprenderse de una curiosa "maldición" que históricamente acompañó al número uno del ranking.