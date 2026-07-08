Haciéndole frente a la maldición: Francia volvió a superar a Argentina en el ranking FIFA
La actualización en vivo de la clasificación internacional modificó el liderazgo en plena Copa del Mundo 2026. La particular racha histórica volvió a instalarse entre los hinchas.
Mientras la Selección Argentina continúa enfocada en su preparación para el duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una modificación en el ranking FIFA llamó la atención fuera de la cancha. Pese a la clasificación conseguida tras vencer 3-2 a Egipto, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó de ocupar el primer puesto de la clasificación internacional y fue desplazado nuevamente por Francia.
El cambio se produjo como consecuencia de la actualización dinámica que realiza la FIFA durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Cada resultado altera el puntaje de las selecciones en competencia y, tras completarse los partidos de octavos de final, el seleccionado francés logró recuperar el liderazgo.
La victoria por 1-0 sobre Paraguay le permitió a Francia alcanzar los 1925,86 puntos, mientras que Argentina quedó apenas unas décimas por detrás con 1925,15 unidades. La diferencia entre ambos equipos es mínima, por lo que el orden podría volver a modificarse a medida que avance el torneo y se disputen los encuentros de cuartos de final.
La curiosidad del Ranking FIFA que acompaña a la Copa del Mundo
La clasificación continúa siendo extremadamente pareja entre las principales potencias del fútbol mundial y cada partido tiene un impacto directo sobre el puntaje acumulado. Debido a ese sistema de actualización permanente, el liderazgo todavía permanece abierto mientras ambos seleccionados siguen en carrera por el título.
Más allá de la cuestión estadística, la pérdida del primer lugar también volvió a poner sobre la mesa una curiosidad que acompaña al ranking FIFA desde hace varias ediciones de la Copa del Mundo. Existe una llamativa tendencia según la cual ninguna selección que llegó al Mundial ocupando el primer puesto del escalafón consiguió posteriormente consagrarse campeona.
Argentina había alcanzado esa posición poco antes del comienzo del torneo. El equipo de Lionel Scaloni aprovechó una combinación de resultados registrada durante la última ventana internacional, cuando Francia sufrió una derrota frente a Costa de Marfil y España dejó puntos en el camino al igualar con Irak. La Albiceleste, en cambio, cerró su preparación con victorias frente a Honduras e Islandia, resultados que le permitieron sumar los puntos necesarios para desplazar a sus principales competidores y presentarse en el Mundial como líder del ranking.
Ahora el escenario volvió a modificarse. Francia recuperó el primer puesto gracias a su clasificación a los cuartos de final y volvió a ubicarse por delante de Argentina, aunque la distancia entre ambos continúa siendo prácticamente insignificante. Esa circunstancia alimentó nuevamente una de las supersticiones más repetidas cada vez que se disputa una Copa del Mundo.
Muchos aficionados recuerdan que el líder del ranking FIFA nunca logró transformar esa condición en un título mundial, una particularidad que se mantiene vigente desde la creación del sistema de clasificación. Por ese motivo, algunos hinchas argentinos incluso recibieron la noticia con cierta ironía. Si bien perder el liderazgo nunca representa una buena señal desde el punto de vista estadístico, para muchos también significa desprenderse de una curiosa "maldición" que históricamente acompañó al número uno del ranking.
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