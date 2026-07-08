Las figuras que podrían perderse las semifinales del Mundial 2026 por acumulación de tarjetas amarillas

El lateral derecho fue amonestado durante el segundo tiempo del alargue frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final, y si recibe otra tarjeta amarilla ante Suiza no podrá disputar una eventual semifinal. Según el reglamento de la FIFA, desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final, un futbolista que acumule dos tarjetas amarillas en distintos partidos deberá cumplir una fecha de suspensión.