Las figuras que podrían perderse las semifinales del Mundial 2026 por acumulación de tarjetas amarillas
Hay 17 futbolistas al límite de suspensión en el Mundial 2026. Gonzalo Montiel es el único jugador de la Selección argentina que deberá cuidarse en cuartos de final.
La disputa de los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá un condimento extra para varios seleccionados. Un total de 17 futbolistas afrontarán esta instancia al límite de las tarjetas amarillas y, si vuelven a ser amonestados, se perderán unas eventuales semifinales. Gonzalo Montiel es el único argentino en esa situación.
Gonzalo Montiel, el único argentino en riesgo
La Selección argentina enfrentará a Suiza este sábado a las 22 en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Además del desafío deportivo, Lionel Scaloni deberá tener en cuenta una situación particular: Gonzalo Montiel está al borde de la suspensión.
El lateral derecho fue amonestado durante el segundo tiempo del alargue frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final, y si recibe otra tarjeta amarilla ante Suiza no podrá disputar una eventual semifinal. Según el reglamento de la FIFA, desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final, un futbolista que acumule dos tarjetas amarillas en distintos partidos deberá cumplir una fecha de suspensión.
Los 17 jugadores que deberán cuidarse en cuartos de final
Además de Montiel, otros 16 futbolistas llegan condicionados a esta instancia del certamen. Los jugadores que están al límite son: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss (Marruecos); Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice y Marc Guehi (Inglaterra); Manu Koné y Michael Olise (Francia); Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim (Suiza); Ferrán Torres (España); Antonio Nusa (Noruega); y Brandon Mechele (Bélgica).
El reglamento establece que el registro de tarjetas amarillas se limpia en dos oportunidades durante la Copa del Mundo: una vez finalizada la fase de grupos y nuevamente al concluir los cuartos de final. Por eso, quienes logren avanzar a las semifinales comenzarán esa instancia sin riesgo de suspensión por acumulación de amonestaciones.
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