Revés para Marcelo Moretti: fijaron su indagatoria por la coima para fichar a un jugador

La madre del jugador, María José Scottini, declaró ante Cuñarro y trató de minimizar el episodio como una broma. La AFA confirmó que el chico fue inscripto el 24/07/2024 en Sexta División de San Lorenzo, aunque no está habilitado para la temporada actual ni registró cambios posteriores.En julio, el Tribunal de Ética y Disciplina pidió la destitución de Moretti. La Asamblea de Representantes decidirá el futuro del dirigente, quien está en licencia, tras la convocatoria de la Comisión Directiva.