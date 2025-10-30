Las siete vacunas que deberán aplicarse los jugadores de la Selección Argentina antes de viajar a Angola
Los futbolistas convocados por Lionel Scaloni tendrán que cumplir un protocolo sanitario estricto y aplicarse hasta siete vacunas antes del amistoso en Luanda.
El amistoso que disputará la Selección Argentina frente a Angola, en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, implicará una preparación distinta a la habitual. Más allá de lo deportivo, el cuerpo médico del plantel deberá garantizar la inmunización completa de los futbolistas frente a diversas enfermedades endémicas de la región africana.
El primer jugador en recibir las vacunas fue Giovani Lo Celso, quien incluso se ausentó del entrenamiento del Real Betis por la Copa del Rey para cumplir con el protocolo sanitario en España. En los próximos días, el resto de los convocados seguirá el mismo camino antes del viaje a tierras angoleñas.
Aunque la vacuna contra la fiebre amarilla es la única obligatoria para ingresar a Angola, las autoridades sanitarias internacionales recomiendan un esquema más amplio de inmunización.
Los futbolistas deberán aplicarse o acreditar las siguientes vacunas
-
Fiebre amarilla (obligatoria).
Poliomielitis.
Hepatitis A.
Fiebre tifoidea.
Cólera o meningitis meningocócica.
Hepatitis B, tétanos y difteria (refuerzo combinado).
Profilaxis contra la malaria y la rabia (según evaluación médica).
Este conjunto de inmunizaciones busca proteger al plantel ante posibles contagios o brotes endémicos durante su estadía en África Central.
Detalles del amistoso entre la Selección Argentina y Angola
El encuentro entre Argentina y Angola se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital del país africano, en un estadio que se espera repleto. El horario aún no fue confirmado, aunque el país tiene cuatro horas más que Argentina, por lo que el partido se disputaría en la noche angoleña y en la tarde argentina.
Antes del viaje, el plantel realizará una concentración en España, y la lista de convocados será anunciada el miércoles 5 de noviembre, según anticiparon desde la AFA. Con todos los cuidados médicos y la presencia de Lionel Messi, la Albiceleste cerrará el año con un amistoso inédito que llevará nuevamente su fútbol a suelo africano.
