Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025.
Por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras recibirá a Liga de Quito este jueves desde las 21:30 en el estadio Allianz Parque. El equipo brasileño necesita ganar por más de tres goles para revertir la dura derrota sufrida en la altura de Quito, donde cayó 3-0 en la ida.
El Verado llega herido en el orgullo pero confiado en su poder ofensivo. De los diez partidos que disputó hasta la ida, había ganado nueve y empatado uno, mostrando un rendimiento muy superior al de aquella noche en Quito. El 0-0 frente a Cruzeiro por el Brasileirao sirvió para rotar piezas y mantener el foco total en esta semifinal.
El desafío no será fácil: Liga llega con una ventaja considerable y con la confianza alta tras una campaña casi perfecta en el certamen. Los ecuatorianos, dirigidos por Tiago Nunes, fueron líderes del Grupo C y eliminaron a rivales de peso como Botafogo y San Pablo en las fases anteriores.
“Sabemos que la ventaja es buena, pero no queremos relajarnos. Vamos a jugar como si estuviéramos 0-0”, expresó el director deportivo Eduardo Álvarez, dejando en claro que no habrá exceso de confianza. Abel Ferreira, por su parte, fue contundente en la previa: “Noventa minutos pueden cambiar una historia. Le pido a la hinchada que no deje de creer ni de alentar. Estoy convencido de que viviremos una noche mágica”.
Palmeiras vs. Liga de Quito: probables formaciones
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.
- Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.
Cómo ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
