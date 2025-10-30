Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito

“Sabemos que la ventaja es buena, pero no queremos relajarnos. Vamos a jugar como si estuviéramos 0-0”, expresó el director deportivo Eduardo Álvarez, dejando en claro que no habrá exceso de confianza. Abel Ferreira, por su parte, fue contundente en la previa: “Noventa minutos pueden cambiar una historia. Le pido a la hinchada que no deje de creer ni de alentar. Estoy convencido de que viviremos una noche mágica”.