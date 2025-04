Ricardo Gareca y la polémica con Carlos Palacios en Boca: "Será un problema de él"

Gareca también fue tajante al referirse a una posible citación futura: “Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir. Si veo que me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos; después, será un problema de él si viene o no”, expresó de manera muy contundente.

El DT confirmó que, desde el episodio que lo dejó afuera de la última convocatoria, no volvió a comunicarse con Palacios. “Me excede si un jugador prefiere jugar en su club antes que en la selección. No volví a hablar con él y estamos esperando que nos diga algo, pero no escuché más nada”, concluyó.

carlos palacios.jpg

Carlos Palacios, listo para volver en Boca

Tras su ausencia en la práctica posterior a la fecha FIFA, el exjugador de Colo Colo fue apartado del plantel de Fernando Gago y quedó fuera del duelo contra Newell’s.

Sin embargo, luego de la derrota en Rosario, Palacios se reincorporó con normalidad a los entrenamientos y todo indica que el entrenador lo tendrá en cuenta para el choque ante Barracas Central en La Bombonera. Solo resta la confirmación oficial.