Murió Bruno Betancor, el futbolista uruguayo que había estado a prueba en Deportivo Riestra

Después de esa evaluación, un registro de las cámaras de seguridad mostró al delantero retirando distintas prendas de indumentaria del club y de otros jugadores. Las imágenes suscitaron una fuerte controversia y el caso se viralizó rápidamente. Con el paso de las horas, el futbolista abonó el costo de los elementos involucrados y Deportivo Riestra optó por no impulsar ninguna acción judicial, dando el episodio por terminado.