Murió Bruno Betancor, el futbolista uruguayo que había estado a prueba en Deportivo Riestra
La noticia generó una fuerte conmoción, especialmente porque días atrás había sido protagonista de un episodio que tuvo amplia repercusión en Argentina y Uruguay.
El fútbol uruguayo atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Bruno Betancor, atacante de 22 años que integraba el plantel de Deportivo Italiano. El joven perdió la vida como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según comunicó la institución, y la noticia provocó un gran impacto en el ambiente deportivo.
Desde el club despidieron al futbolista con un sentido mensaje en las redes sociales. "Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club", escribieron, en homenaje a quien era una de las jóvenes promesas del equipo.
Betancor había dado sus primeros pasos en las inferiores de Peñarol y llegó a debutar en la máxima categoría del fútbol uruguayo en 2023. A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, antes de desembarcar en Deportivo Italiano.
El mensaje de Deportivo Italiano por la muerte de Bruno Betancor
En el conjunto montevideano atravesaba un presente alentador. Había disputado cuatro encuentros oficiales y ya registraba dos tantos, consolidándose como una pieza de creciente gravitación dentro del plantel.
Su nombre, sin embargo, había irrumpido recientemente en los medios por una situación extrafutbolística. Días atrás viajó a la Argentina para realizar una prueba en Deportivo Riestra con la expectativa de conseguir un contrato, aunque finalmente no logró convencer al cuerpo técnico.
Después de esa evaluación, un registro de las cámaras de seguridad mostró al delantero retirando distintas prendas de indumentaria del club y de otros jugadores. Las imágenes suscitaron una fuerte controversia y el caso se viralizó rápidamente. Con el paso de las horas, el futbolista abonó el costo de los elementos involucrados y Deportivo Riestra optó por no impulsar ninguna acción judicial, dando el episodio por terminado.
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