Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina
Se juega este viernes San Lorenzo vs. Riestra, en un partido clave por la Copa Argentina 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
San Lorenzo vuelve este viernes a la competencia oficial cuando enfrente a Deportivo Riestra, desde las 18:45, en el estadio de Morón por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro marcará el debut de Néstor "Pipo" Gorosito como director técnico del Ciclón, tras la salida de Gustavo Álvarez.
Este partido da inicio a un ciclo de profunda renovación en Boedo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El club viene de sufrir la eliminación en la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, un golpe que aceleró cambios dirigenciales y decantó en la elección de Marcelo Culotta como nuevo presidente. La nueva conducción ya encendió las alarmas al difundir un informe que revela una deuda cercana a los 67 millones de dólares y varios conflictos judiciales.
Del otro lado, Deportivo Riestra también llega necesitado de un cambio de imagen. El equipo dirigido por Israel Damonte viene de quedar afuera en la fase de grupos de la Sudamericana y arrastra un semestre con apenas tres victorias, una de ellas el 1-0 ante Deportivo Maipú que le dio el pase a esta instancia.
Para San Lorenzo, el cruce representa mucho más que la clasificación: será la primera prueba futbolística para la impronta de Gorosito y un examen clave para que el plantel empiece a recuperar la confianza.
San Lorenzo vs. Riestra por la Copa Argentina 2026: probables formaciones
- San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Alan Miño, Tomás Quintana, Alan Randazzo; Nicolás Watson, Jonatan Goitia, Rodrigo Gallo, Cristhian Sayavedra; Rodrigo Alonso, Nicolás Benegas; Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duro.
Cómo ver San Lorenzo vs. Riestra por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Dependiendo de tu servicio de cable, estos son los canales sintonizados:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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