Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina

Este partido da inicio a un ciclo de profunda renovación en Boedo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El club viene de sufrir la eliminación en la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, un golpe que aceleró cambios dirigenciales y decantó en la elección de Marcelo Culotta como nuevo presidente. La nueva conducción ya encendió las alarmas al difundir un informe que revela una deuda cercana a los 67 millones de dólares y varios conflictos judiciales.