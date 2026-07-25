Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 19:30 de este domingo, el Xeneize se embarca en un nuevo torneo doméstico, visitando al Malevo. Todos los detalles.
Este domingo a las 19:30, el Estadio Guillermo Laza será el escenario donde Deportivo Riestra y Boca Juniors pongan en marcha su camino en el Torneo Clausura 2026.
Tras arrancar el semestre con el pie derecho al vencer a O'Higgins por la Copa Sudamericana, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena cambia el chip para encarar el debut local. Del otro lado lo aguarda el duro Malevo de Guillermo Duró, un rival caracterizado por hacerse fuerte en su casa y complicar a los candidatos.
El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el banco de Boca arrancó con impulso positivo: superó a Sarmiento en la Copa Argentina y dio el primer paso en los playoffs de la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a O'Higgins en La Bombonera. Ahora, el Xeneize apunta los cañones al certamen que bajará el telón del año.
El gran objetivo es terminar entre los tres primeros de la tabla anual para sellar el boleto a la próxima Copa Libertadores, en un torneo donde el líder será el campeón directo (al igual que Rosario Central en 2025). Hoy, Boca se ubica cuarto con 30 puntos, a cuatro de la cima que ostenta Independiente Rivadavia.
Por el lado de Riestra, la meta pasa por dar vuelta la página tras un primer tramo de año esquivo, en el que finalizó en el fondo de la Zona A del Apertura y quedó fuera en la fase de grupos de la Sudamericana. Cosechó apenas tres triunfos en el semestre, lo que precipitó la salida de Gustavo Benítez. Ahora, con Guillermo Duró al mando, el Malevo dio un síntoma de recuperación al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.
El encuentro tendrá además un condimento histórico: será la primera vez que Boca visite el Estadio Guillermo Laza desde la llegada de Riestra a la máxima categoría. Los dos antecedentes previos se jugaron en La Bombonera, con un saldo favorable para los de La Boca: empate 1-1 en la Liga Profesional 2024 y triunfo xeneize 1-0 en el arranque del Apertura 2026 (en 2025 no se enfrentaron al integrar zonas opuestas).
Probables formaciones de Deportivo Riestra vs. Boca
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Los datos de Deportivo Riestra vs. Boca
- Hora: 19.30.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Estadio: Guillermo Laza.
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