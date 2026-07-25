Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Por el lado de Riestra, la meta pasa por dar vuelta la página tras un primer tramo de año esquivo, en el que finalizó en el fondo de la Zona A del Apertura y quedó fuera en la fase de grupos de la Sudamericana. Cosechó apenas tres triunfos en el semestre, lo que precipitó la salida de Gustavo Benítez. Ahora, con Guillermo Duró al mando, el Malevo dio un síntoma de recuperación al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.