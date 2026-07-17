Deportivo Riestra venció a San Lorenzo por penales y avanzó a octavos de la Copa Argentina

Sin embargo, San Lorenzo no supo liquidarlo y Riestra reaccionó a tiempo en el complemento. A los 7 minutos del segundo tiempo, Mariano Bracamonte lanzó una asistencia precisa para que Tomás González ganara de cabeza en el centro del área, decretando el 1-1 definitivo. En el tramo final, el travesaño le negó el gol a Alexis Cuello y el arquero Ignacio Arce se vistió de héroe ante un remate de De Ritis, estirando la historia a la definición por penales.