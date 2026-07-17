Deportivo Riestra venció a San Lorenzo por penales y avanzó a octavos de la Copa Argentina
El Ciclón cayó en su primer partido oficial con Néstor Gorosito como entrenador en medio de un escenario institucional complejo.
El "Malevo" se impuso 5-4 desde los doce pasos tras igualar 1-1 con San Lorenzo en los 90 minutos reglamentarios y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. El "Ciclón" sumó una nueva frustración en el inicio del segundo ciclo de Pipo Gorosito al frente del equipo.
Deportivo Riestra dio la gran sorpresa de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 al eliminar a San Lorenzo en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. En una noche repleta de condimentos, que incluía el esperado debut de Néstor "Pipo" Gorosito como entrenador azulgrana, el conjunto dirigido por Guillermo Duró mostró efectividad y temple para llevarse la clasificación.
El partido comenzó favorable para el de Boedo, que asumió el protagonismo y logró romper el cero a los 26 minutos de la primera mitad. Tras un centro de Mathías De Ritis, Matías Reali capturó un rebote en el área y, con un potente zurdazo, firmó el 1-0 para la locura del público cuervo.
Sin embargo, San Lorenzo no supo liquidarlo y Riestra reaccionó a tiempo en el complemento. A los 7 minutos del segundo tiempo, Mariano Bracamonte lanzó una asistencia precisa para que Tomás González ganara de cabeza en el centro del área, decretando el 1-1 definitivo. En el tramo final, el travesaño le negó el gol a Alexis Cuello y el arquero Ignacio Arce se vistió de héroe ante un remate de De Ritis, estirando la historia a la definición por penales.
San Lorenzo vs. Riestra: resultado en vivo
San Lorenzo vs. Riestra por la Copa Argentina 2026: formaciones
San Lorenzo vs. Riestra: otros datos
- Hora: 18:45.
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- TV: TyC Sports.
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