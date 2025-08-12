Riquelme no se decide: qué pasa que Boca aún no define la estructura interna del fútbol
El presidente del Xeneize busca incorporar una figura que acompañe la nueva estructura de fútbol, aunque por ahora no inició gestiones y no hay urgencia en cerrar la elección.
La disolución del Consejo de Fútbol (CdF) abrió una nueva etapa en Boca y dejó en el aire una de las decisiones más relevantes para el armado deportivo: la elección de un mánager. Sin Raúl Cascini ni Mauricio Serna, y con Marcelo Delgado como único sobreviviente de la vieja estructura, Juan Román Riquelme ya definió que el puesto será cubierto, pero todavía no comenzó el operativo para concretar el fichaje.
En el predio de Ezeiza aseguran que el presidente, en medio de un presente futbolístico turbulento que lo tiene bajo la lupa de los hinchas, no tiene pensado apresurarse. El plan es iniciar en los próximos días una ronda de charlas para evaluar perfiles, explicar la idea de trabajo y, recién después, tomar una decisión definitiva.
Internamente subrayan que el proceso no se resolverá “de la noche a la mañana” y que no habrá movimientos precipitados más allá de la presión externa.
Quiénes son los nombres que suenan para mánager o secretaría técnica en Boca
Entre los nombres que suenan, José Pékerman es señalado como el preferido de Riquelme. Su vasta experiencia y el vínculo cercano con el ídolo lo posicionan como una opción fuerte. También aparece Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya, quien mantiene un historial de trabajo formativo y buena sintonía con el actual presidente.
Otros candidatos en el radar son Alberto Márcico, exgloria del club que ha respaldado públicamente la gestión actual en los momentos más complicados, y Claudio Borghi, hoy vinculado a Argentinos Juniors como parte de su Comité Asesor y con pasado como técnico de Román en Boca.
La decisión final no solo apuntará a la trayectoria, sino también a la capacidad de integrarse en un club que atraviesa un proceso de reestructuración y necesita alinear la gestión deportiva con las exigencias inmediatas de competencia. El nuevo mánager tendrá la tarea de trabajar en conjunto con el cuerpo técnico, potenciar el plantel y proyectar incorporaciones que eleven el nivel, en un momento en que la paciencia del hincha parece haberse agotado.
