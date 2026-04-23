River acelera por Ángel Correa: negociaciones en marcha para un refuerzo de jerarquía
La dirigencia del Millonario ya inició gestiones formales para incorporar al delantero campeón del mundo y sueña con un golpe fuerte en el próximo mercado.
River comenzó a moverse con anticipación en el mercado de pases y tiene un objetivo claro: sumar a Ángel Correa como refuerzo estelar para la segunda mitad del año. Aunque todavía faltan meses para la apertura oficial del libro de transferencias, en Núñez ya avanzan con negociaciones que podrían derivar en una de las incorporaciones más resonantes del fútbol argentino.
Las gestiones están encabezadas por Stefano Di Carlo, quien mantiene contactos con Tigres UANL, actual club del delantero. Las conversaciones, según trascendió, llevan varias semanas y se desarrollan con cautela, bajo una estrategia definida como “a fuego lento” por parte de la dirigencia.
Correa, de 30 años, cuenta con una trayectoria destacada a nivel internacional, incluyendo su paso por Atlético de Madrid y su consagración con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Su experiencia y versatilidad en el ataque lo convierten en una pieza codiciada, especialmente para un equipo que busca potenciar su plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.
Uno de los factores clave en la negociación es la predisposición del propio jugador, quien habría dado señales positivas ante la posibilidad de vestir la camiseta del Millonario. Este guiño alimenta el optimismo en la dirigencia, que considera viable concretar la operación si las condiciones económicas logran encajar entre las partes.
El interés por Correa se enmarca dentro de una planificación más amplia que el club viene desarrollando tras un inicio de semana marcado por las repercusiones del Superclásico. Mientras el cuerpo técnico trabaja en ajustar aspectos futbolísticos, desde las oficinas también se proyecta el armado del plantel a futuro.
En ese sentido, el nombre del delantero no es el único en carpeta. También trascendió un interés por el mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, en una búsqueda por reforzar distintas líneas del equipo. Sin embargo, la posible llegada de Correa aparece como el gran anhelo, un movimiento que podría marcar un impacto inmediato tanto en lo deportivo como en lo simbólico.
Por ahora, las negociaciones continúan su curso sin definiciones concretas, pero con señales alentadoras. En Núñez saben que el tiempo juega a su favor y apuestan a seguir avanzando paso a paso para concretar un fichaje que podría sacudir el mercado y renovar las expectativas de cara al segundo semestre.
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