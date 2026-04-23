River acelera por Ángel Correa: negociaciones en marcha para un refuerzo de jerarquía

El interés por Correa se enmarca dentro de una planificación más amplia que el club viene desarrollando tras un inicio de semana marcado por las repercusiones del Superclásico. Mientras el cuerpo técnico trabaja en ajustar aspectos futbolísticos, desde las oficinas también se proyecta el armado del plantel a futuro.

angel correa

En ese sentido, el nombre del delantero no es el único en carpeta. También trascendió un interés por el mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, en una búsqueda por reforzar distintas líneas del equipo. Sin embargo, la posible llegada de Correa aparece como el gran anhelo, un movimiento que podría marcar un impacto inmediato tanto en lo deportivo como en lo simbólico.

Por ahora, las negociaciones continúan su curso sin definiciones concretas, pero con señales alentadoras. En Núñez saben que el tiempo juega a su favor y apuestan a seguir avanzando paso a paso para concretar un fichaje que podría sacudir el mercado y renovar las expectativas de cara al segundo semestre.