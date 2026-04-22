La decisión que tomó Lautaro Rivero luego de la derrota de River en el Superclásico
El defensor fue uno de los puntos más flojos del equipo del Chacho Coudet y cometió el penal que luego Leandro Paredes transformó en el único tanto del partido.
Las repercusiones de la derrota en el Superclásico siguen golpeando con fuerza en el mundo River y el clima de tensión se trasladó de las tribunas a las redes sociales. En las últimas horas, Lautaro Rivero debió tomar una determinación contundente producto de la ola de insultos y reclamos que recibió en su cuenta personal de Instagram.
El joven defensor, señalado por gran parte de la hinchada como uno de los máximos responsables de la caída ante el Xeneize debido a su participación en el penal, optó por desactivar los comentarios en sus publicaciones para ponerle un freno al acoso digital.
Rivero se protege de las críticas tras el Superclásico
La medida del futbolista consistió en bloquear la posibilidad de que sus más de 330 mil seguidores puedan escribirle en sus últimos cinco posteos. Si bien las fotografías continúan visibles y mantienen habilitadas las opciones de dar "me gusta" o compartir, la sección de mensajes fue clausurada horas después del encuentro en el Monumental.
Rivero buscó así protegerse del hostigamiento tras una tarde para el olvido, donde los errores defensivos lo dejaron expuesto ante la crítica feroz de los simpatizantes que no perdonaron el resultado final.
Lo curioso de esta situación es el fuerte contraste que existe entre el enojo de los hinchas y la valoración que el club y el cuerpo técnico de la Selección Argentina tienen sobre el jugador. Cabe recordar que Rivero acaba de renovar su contrato con la institución de Núñez hasta diciembre de 2029, con una impactante cláusula de salida de 100 millones de euros.
Además, su gran nivel previo al clásico le valió una reciente citación de Lionel Scaloni para la Selección Mayor, lo que lo posiciona como una de las grandes promesas de cara al próximo mercado de pases de invierno, donde se esperan ofertas importantes desde el exterior a pesar del difícil momento que le toca atravesar hoy en el ámbito local.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario