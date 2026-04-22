La decisión que tomó Lautaro Rivero luego de la derrota de River en el Superclásico

Lo curioso de esta situación es el fuerte contraste que existe entre el enojo de los hinchas y la valoración que el club y el cuerpo técnico de la Selección Argentina tienen sobre el jugador. Cabe recordar que Rivero acaba de renovar su contrato con la institución de Núñez hasta diciembre de 2029, con una impactante cláusula de salida de 100 millones de euros.

Además, su gran nivel previo al clásico le valió una reciente citación de Lionel Scaloni para la Selección Mayor, lo que lo posiciona como una de las grandes promesas de cara al próximo mercado de pases de invierno, donde se esperan ofertas importantes desde el exterior a pesar del difícil momento que le toca atravesar hoy en el ámbito local.