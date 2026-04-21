El primer posteo de River tras el silencio en redes post derrota con Boca
El Millonario volvió a publicar en redes tras la derrota con Boca en el Superclásico. El mensaje fue breve y mostró el regreso a los entrenamientos.
La derrota en el Superclásico frente a Boca dejó secuelas en River, tanto por el resultado como por la polémica arbitral en la jugada final que involucró a Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. En ese contexto, el equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó envuelto en cuestionamientos, con críticas de los hinchas hacia algunos futbolistas por el rendimiento mostrado en el Monumental.
Luego de dos días sin actividad, las redes sociales del club volvieron a moverse con un posteo que marcó el regreso del plantel a los entrenamientos ya pensando en el futuro cercano y recargando energias para recuperarse de un golpe que dolió mucho puertas adentro del equipo.
La publicación en la cuenta oficial de X incluyó cuatro imágenes de la práctica matutina en River Camp, desarrollada bajo la lluvia. Sin mensajes extensos ni referencias al partido ante Boca, el texto fue breve y se limitó a mencionar el lugar de trabajo del equipo, en una señal de enfoque en lo que viene., que será más que importante para los dirigidos por el Chacho.
El silencio previo y la sobriedad del primer mensaje reflejaron el impacto de la caída en el Superclásico, en un momento donde el equipo busca reacomodarse de cara a los próximos compromisos en una agenda que, sin lugar a dudas, estará cargada de acá al inició del Mundial 2026.
Los próximos partidos de River en la temporada antes del Mundial 2026
- vs. Aldosivi — sábado 25 de abril de 2026 (Liga Profesional)
- vs. Red Bull Bragantino — jueves 30 de abril de 2026 (CONMEBOL Sudamericana)
- vs. Atlético Tucumán — domingo 3 de mayo de 2026 (Liga Profesional)
- vs. Carabobo — jueves 7 de mayo de 2026 (CONMEBOL Sudamericana)
- vs. Red Bull Bragantino — miércoles 20 de mayo de 2026 (CONMEBOL Sudamericana)
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