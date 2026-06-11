Cris Morena celebró el éxito de Lali en River con un emotivo mensaje: "El mundo necesita artistas como vos"

“Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista. Hoy el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano”, escribió Cris al comienzo de su dedicatoria.

Luego hizo referencia al impacto de las presentaciones que la intérprete viene realizando en distintos escenarios del país: “Y aquí estás, llenando estadios increíbles iluminando miles de vidas”, expresó también la productora por los shows de la cantante en River, además de los que ya dio en Vélez.

A lo largo del mensaje, Cris continuó destacando distintas cualidades personales y profesionales de quien fue una de las protagonistas más recordadas de sus producciones televisivas.

Cris Morena y lali

“Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa”, agregó.

La publicación concluyó con una frase breve pero cargada de afecto, que rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios por parte de los fanáticos: “Qué orgullo inmenso. Te quiero, Lali”.

Las palabras de Cris Morena se sumaron así a las numerosas felicitaciones que recibió la cantante tras un fin de semana consagratorio, marcado por dos noches a estadio lleno y una nueva demostración de su convocatoria.