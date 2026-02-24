River acelera por el Chacho Coudet tras la renuncia de Marcelo Gallardo

El entrenador argentino viene de salvar del descenso al Alavés la pasada campaña y actualmente pelea nuevamente por mantener la categoría en LaLiga. Ese contexto es uno de los puntos centrales a resolver, ya que el DT no desea abandonar al equipo en plena lucha por la permanencia. A pesar de esa situación, en River consideran que la oportunidad de dirigir al club es una chance que Coudet esperó durante años y confían en que las gestiones puedan avanzar con rapidez durante el fin de semana.