River acelera por el Chacho Coudet tras la renuncia de Marcelo Gallardo
Tras la inesperada salida del Muñeco, el Millonario negocia con su reemplazante para que deje el Alavés y asuma como nuevo DT en los próximos días tras su salida del club
La salida de Marcelo Gallardo, oficializada en las últimas horas luego de una serie de malos resultados, abrió de inmediato la carrera por su sucesión en el banco de River. En ese escenario, el nombre que tomó fuerza rápidamente fue el de Eduardo Coudet.
El actual entrenador del Alavés de España fue ofrecido por su representante, Christian Bragarnik, y desde ese momento comenzaron los primeros sondeos por parte de la dirigencia del Millonario, que pretende resolver la transición sin demoras y poder encarar la temporada que acaba de empezar de la mejor manera posible.
Coudet tiene contrato con el conjunto vasco hasta junio del presente año. Si bien no cuenta con cláusula de rescisión, en Núñez son optimistas respecto a la posibilidad de destrabar su salida en el corto plazo.
El entrenador argentino viene de salvar del descenso al Alavés la pasada campaña y actualmente pelea nuevamente por mantener la categoría en LaLiga. Ese contexto es uno de los puntos centrales a resolver, ya que el DT no desea abandonar al equipo en plena lucha por la permanencia. A pesar de esa situación, en River consideran que la oportunidad de dirigir al club es una chance que Coudet esperó durante años y confían en que las gestiones puedan avanzar con rapidez durante el fin de semana.
Los tiempos de River tras la renuncia de Marcelo Gallardo
La intención de la dirigencia es que el nuevo entrenador pueda asumir luego del encuentro del lunes frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. El objetivo es evitar que la transición se extienda más de lo necesario en un momento deportivo delicado. Mientras tanto, Gallardo tendrá su despedida este jueves en el estadio Monumental ante Banfield, en lo que será su último partido al frente del equipo tras esta etapa.
En paralelo, Coudet podría dirigir su último encuentro con el Alavés este viernes en el Estadio Ciutat de Valencia, cuando visite al Levante en un compromiso clave por la parte baja de la tabla en España. Ese cruce podría marcar el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa en Núñez.
