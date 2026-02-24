El día que el Chacho Coudet dijo que quiso "cagar a trompadas" a un ídolo de River
En una entrevista con El Gráfico, Eduardo Coudet recordó su conflicto con un gloria del Millonario y admitió que tuvo ganas de areglarlo de una manera muy particular.
En medio de su nombre vinculado a River, reapareció una vieja entrevista de Eduardo Coudet en la que habló de su tensa relación con Ramón Díaz. El actual DT del Alavés contó que el riojano “le comía la cabeza” y reconoció que atravesaron un conflicto que estuvo a punto de pasar a mayores.
En el repaso de antiguas declaraciones del Chacho, surgió una frase fuerte vinculada a su etapa como jugador y a su relación con el riojano en el Millonario. Las palabras fueron pronunciadas cuando cumplió 30 años, en una entrevista con la revista El Gráfico. En aquel entonces, era futbolista de San Lorenzo y respondió un cuestionario de 100 preguntas. La número 44 fue directa: “También saliste a decir que Ramón Díaz te comía la cabeza, que no te hablaba y que tenías ganas de agarrarlo a trompadas”.
La relación entre el Chacho Coudet y Ramón Díaz en River
Lejos de esquivar el tema, Coudet contestó sin rodeos: “Con él terminé bien, aunque pocos lo sepan. Pasa que Ramón tiene su forma de ser, es un tipo complicado... Él estaba equivocado, sentía que yo estaba identificado con el Tolo y me pasó factura por eso. Fue una cosa rara, pero la remé y después demostré que podía jugar en River”. El entrenador hizo referencia a la interna que se generó en aquel momento, cuando Díaz interpretó que el mediocampista estaba alineado con Américo Gallego, histórico rival en la conducción del plantel millonario.
"¿Por qué tenía esa fama de no hablar con los jugadores?", fue la repregunta en aquel momento. A lo que el DT respondió: "Yo creo que él estaba muy a la defensiva. Es una de sus contras. Tiene muy poco diálogo y cuando te limpia, es muy difícil remontarla. Pero la verdad es que no es ningún boludo. Es el técnico más ganador de la historia de River, algo debe tener. Aunque estuvimos muy mal y yo lo recagué a puteadas, me parece que cambió sobre el final. Cuando salimos campeones y se convirtió en el más ganador, nos juntó y nos agradeció. Era imposible sacarle unas palabras emotivas y ese día las dijo".
Con el paso del tiempo, según relató el propio Coudet, la relación logró encauzarse y pudo cerrar su ciclo sin conflictos abiertos. Sin embargo, aquella confesión sobre las tensiones vividas volvió a tomar relevancia en el presente, con su nombre nuevamente ligado a River, esta vez como posible entrenador.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario