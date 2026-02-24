El día que el Chacho Coudet dijo que quiso "cagar a trompadas" a un ídolo de River

"¿Por qué tenía esa fama de no hablar con los jugadores?", fue la repregunta en aquel momento. A lo que el DT respondió: "Yo creo que él estaba muy a la defensiva. Es una de sus contras. Tiene muy poco diálogo y cuando te limpia, es muy difícil remontarla. Pero la verdad es que no es ningún boludo. Es el técnico más ganador de la historia de River, algo debe tener. Aunque estuvimos muy mal y yo lo recagué a puteadas, me parece que cambió sobre el final. Cuando salimos campeones y se convirtió en el más ganador, nos juntó y nos agradeció. Era imposible sacarle unas palabras emotivas y ese día las dijo".